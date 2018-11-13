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Принцу Чарльзу - 70. Самый пожилой наследник и еще 18 претендентов на британский престол в портретах

14.11.2018 06:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Первому в очереди на британский престол сыну королевы Елизаветы II принцу Чарльзу сегодня исполняется 70 лет. Принц дольше всех в истории Британской монархии является наследником короны, кстати, он же дольше всех носит титул принц Уэльский. Если он все же получит корону, то станет самым пожилым королем в истории Британии. Это не удивительно, ведь 92-летняя королева Елизавета II является самым долгоправящим британским монархом и до сих пор принимает активное участие в жизни страны.


Королева Елизавет II и принц Чарльз. Фото: Reuters

Принц закончил Кембриджский университет, имеет степень «магистра искусств», служил в армии, занимается благотворительностью, посещает разные страны в рамках обязанностей члена королевской семьи, был дважды женат. Пожалуй, самым обсуждаемым событием из жизни принца был брак с Дианой Спенсер, леди Ди, и то, что он женился во второй раз.

Недавно принц Чарльз заявил, что в случае восхождения на престол перестанет высказываться на общественно-политические темы и будет обязан действовать в рамках «конституционных параметров». Пока же принц продолжает живо интересоваться и работать над темами охраны окружающей среды и совершенствования городской среды.


Принц Чарльз Филипп Артур Джордж, принц Уэльский, 70 лет.
Старший сын королевы Елизаветы II.
Очередь на престол: 1.
На фото со второй супругой Камиллой Паркер Боулз. Фото: instagram.com/mariotestino

Ходят слухи, что королева уступит трон старшему сыну, когда ей исполнится 95 лет. Королева сделает наследника принцем-регентом: он станет королем, но Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти.

Акт о престолонаследии действует в Британии с 1701 года. По закону престол переходит по мужской линии. Королева Елизавета II получила корону потому, что у ее отца Георга VI не было сыновей. В 2012 году правила изменили: теперь наследовать трон может старший ребенок монарха, независимо от пола. Сейчас в очереди на британский трон находятся несколько десятков претендентов. Предлагаем посмотреть на первую 20-ку, туда входят прямые потомки действующего монарха — королевы Елизаветы II.


Принц Уильям Артур Филипп Луис, герцог Кембриджский, 36 лет.
Старший сын принца Чарльза, внук королевы Елизаветы II.
Очередь на престол: 2
Фото: Reuters

Принц Джордж Кембриджский и принцесса Шарлотта Кембриджская, 5 лет и 3 года.
Принцесса Шарлотта стала первой девочкой в семействе Виндзоров, которая сохраняет свое место в очереди на престол несмотря на рождение младшего брата.
Очередь на престол: 3 и 4.
Фото: Reuters

Принц Луи Кембриджский, 7 месяцев.
Третий ребенок принца Уильяма и его жены герцогини Кембриджской Кейт, шестой правнук королевы.
Очередь на престол: 5.
​​​​​​Фото: Reuters

Принц Гарри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский, 34 года.
Второй сын принца Чарльза. Принц в этом году женился на американской актрисе Меган Маркл. Недавно пара заявила о том, что ждет ребенка, который станет седьмым в очереди на корону и подвинет своих родственников на одну позицию.
Очередь на престол: 6.
Фото: Reuters

Принц Эндрю, герцог Йоркский, 58 лет.
Второй сын королевы Елизаветы II и третий ребенок в семье. У принца нет сыновей, поэтому полученный после женитьбы титул герцог Йоркский вернется Короне.
Очередь на престол: 7.
На фото с бывшей супругой Сарой Фергюсон. Фото: Reuters

Принцесса Беатриса Елизавета Мария Йоркская, 30 лет.
Старшая дочь принца Эндрю, внучка королевы. Принцесса как и ее младшая сестра не обременены обязанностями членов королевской семьи и иногда появляются на совместных мероприятиях.
Очередь на престол: 8.
Фото: Reuters

Принцесса Евгения Виктория Елена Йоркская, 28 лет.
Вторая дочь принца Эндрю. На фото с мужем Джеком Бруксбэнком, свадьба состоялась в октябре этого года. Муж принцессы предприниматель, сын бухгалтера.
Очередь на престол: 9.
Фото: Reuters

Принц Эдвард, граф Уэссекский, 54 года.
Младший сын королевы Елизаветы II, четвертый ребенок в семье. У принца титул графа, после смерти своего отца Филиппа Эдвард получит титул герцога Эдинбургского. Когда принц женился было оговорено, что его дети будут рассматриваться как дети графа и не получат титулы принцев и принцесс.
Очередь на престол: 10.
На фото с супругой Софи Рис-Джонс. Фото: Reuters

Джеймс Виндзор, виконт Северн, 10 лет и Леди Луиза Виндзор, 15 лет.
Сестра идет следующей за братом в очереди на трон, несмотря на то, что она старше. К моменту ее рождения в Акт о престолонаследии не были внесены изменения.
Очередь на престо: 11 и 12.
На фото принц Эдвард с детьми и супругой. Фото: Reuters

Королевская принцесса Анна, 68 лет.
Старшая дочь королевы Елизаветы II, второй ребенок в семье. Уступает очередь на трон двум младшим братьям и их потомкам. Носит титул, который присваивают старшим дочерям правящих монархов. Жизнь посвятила выполнению обязанностей члена королевской семьи, любит лошадей, занималась конным спортом, участвовала в Олимпиаде в 1976 году в Монреале (заняла 24 место). Дважды была замужем.
Очередь на престол: 13.
На фото с матерью королевой Елизаветой II. Фото: Reuters

Питер Марк Эндрю Филлипс, 40 лет.
Старший сын принцессы Анны, первый внук королевы Елизаветы II. Когда он родился, то был пятым в очереди на корону. Его мать отказалась от титулов королевской семьи для своих детей.
Очередь на престол: 14. Его дочери Саванна (7 лет) и Айла (6 лет) занимают 15 и 16 места.
На фото с принцами Уильямом (и его женой Кейт) и Гарри. Фото: Reuters

Зара Тиндолл, 37 лет.
Дочь принцессы Анны, старшая внучка королевы Елизаветы II. Жизнь и карьера Зары связаны с конным спортом.
Очередь на престол: 17. Ее дочери Миа Грейс (4 года) и Лина Элизабет (4 месяца) занимают 18 и 19 места.
На фото с мужем Майком, бывшим капитаном сборной Англии по регби-15. Фото: Reuters
 
 
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Сейчас в очереди на британский трон находятся несколько десятков претендентов. Предлагаем посмотреть на первую 20-ку, туда входят прямые потомки действующего...
 
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