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Цены на нефть обвалились за день на 7%. Brent торгуется по 65 долларов за баррель

14.11.2018 06:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Цены на нефть во вторник упали на 7% на фоне резкой перемены настроений на рынке. Еще месяц назад трейдеры допускали возвращение к $100 за баррель, а теперь речь идет о перепредложении нефти — цены опустились до $55–65.


Фото: Reuters

Что случилось?

  • Во вторник, 13 ноября, январские фьючерсы на нефть Brent подешевели на $4,65 (-6,6%) и закрылись на отметке $65,47 за баррель, декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на $4,24 (-7,1%) — до отметки $55,69 за баррель.
  • Нефть Brent, международный эталон, обвалилась почти на 25% от максимума начала октября ($86,29) и официально вошла в «медвежий цикл» (bear market — падение на 20% относительно недавнего пика), если ориентироваться на цены закрытия торгов.
  • WTI подешевела 12-ю торговую сессию подряд — рекорд по продолжительности падения в днях за всю историю торговли этим инструментом с 1983 года. Американская нефть тоже находится в «медвежьей» фазе.
  • Еще месяц назад на рынке говорили о вероятном возвращении нефтяных котировок к $100 за баррель — такой сценарий виделся обоснованным в преддверии повторных жестких санкций против Ирана.

Что изменилось?

  • В начале ноября США полностью восстановили санкции против Ирана, снятые в 2015 году в результате международной ядерной сделки. Первоначально администрация Дональда Трампа заявляла, что цель — сократить нефтяной экспорт Ирана до нуля, но в итоге были сделаны исключения: восьми странам (Южная Корея, Япония, Индия и др.) разрешили покупать иранскую нефть еще в течение полугода.
  • В октябре ОПЕК и Международное энергетическое агентство предупредили, что мировой спрос на нефть вырастет меньше, чем прогнозировалось, на фоне признаков замедления глобального экономического роста.
  • Опасаясь, что предложение на рынке нефти будет расти быстрее спроса, Саудовская Аравия предложила сократить производство нефти ОПЕК на декабрьской встрече картеля. На это отреагировал президент США Дональд Трамп: он предостерег ОПЕК от сокращения нефтедобычи, заявив, что цены на нефть должны быть ниже.
  • Спекулятивные инвесторы (хедж-фонды) на прошлой неделе резко развернули свои позиции, сократив ставки на рост нефтяных цен до минимума с августа 2017 года.
 
 
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Еще месяц назад трейдеры допускали возвращение к $100 за баррель, а теперь речь идет о перепредложении нефти - цены опустились до $55-65.
 
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