Цены на нефть обвалились за день на 7%. Brent торгуется по 65 долларов за баррель

Цены на нефть во вторник упали на 7% на фоне резкой перемены настроений на рынке. Еще месяц назад трейдеры допускали возвращение к $100 за баррель, а теперь речь идет о перепредложении нефти — цены опустились до $55–65.



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Что случилось?

Во вторник, 13 ноября, январские фьючерсы на нефть Brent подешевели на $4,65 (-6,6%) и закрылись на отметке $65,47 за баррель, декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на $4,24 (-7,1%) — до отметки $55,69 за баррель.

Нефть Brent, международный эталон, обвалилась почти на 25% от максимума начала октября ($86,29) и официально вошла в «медвежий цикл» (bear market — падение на 20% относительно недавнего пика), если ориентироваться на цены закрытия торгов.

WTI подешевела 12-ю торговую сессию подряд — рекорд по продолжительности падения в днях за всю историю торговли этим инструментом с 1983 года. Американская нефть тоже находится в «медвежьей» фазе.

Еще месяц назад на рынке говорили о вероятном возвращении нефтяных котировок к $100 за баррель — такой сценарий виделся обоснованным в преддверии повторных жестких санкций против Ирана.

Что изменилось?

В начале ноября США полностью восстановили санкции против Ирана, снятые в 2015 году в результате международной ядерной сделки. Первоначально администрация Дональда Трампа заявляла, что цель — сократить нефтяной экспорт Ирана до нуля, но в итоге были сделаны исключения: восьми странам (Южная Корея, Япония, Индия и др.) разрешили покупать иранскую нефть еще в течение полугода.

В октябре ОПЕК и Международное энергетическое агентство предупредили, что мировой спрос на нефть вырастет меньше, чем прогнозировалось, на фоне признаков замедления глобального экономического роста.

Опасаясь, что предложение на рынке нефти будет расти быстрее спроса, Саудовская Аравия предложила сократить производство нефти ОПЕК на декабрьской встрече картеля. На это отреагировал президент США Дональд Трамп: он предостерег ОПЕК от сокращения нефтедобычи, заявив, что цены на нефть должны быть ниже.

Спекулятивные инвесторы (хедж-фонды) на прошлой неделе резко развернули свои позиции, сократив ставки на рост нефтяных цен до минимума с августа 2017 года.