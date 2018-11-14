Убивший 17 человек во флоридской школе напал на надзирателя в тюрьме

20-летний Николас Круз, убивший 17 человек в школе во Флориде, напал на надзирателя в тюрьме. Об этом сообщает Associated Press .

Согласно отчету о случившемся, 13 ноября Круз ударил сержанта Рэймонда Белтрана в комнате отдыха в ответ на его замечание. Завязалась драка, в ходе которой оба оказались на полу.

Круз несколько раз ударил офицера кулаком и завладел его электрошокером; согласно документу, он сработал во время драки, но никто из участников в результате не пострадал, передает NBC News. В конце концов Белтран вернул себе электрошокер и ударил Круза рукой, в которой его держал, после чего тот отбежал.

Насколько серьезные травмы получили Круз и Белтран в результате инцидента, неизвестно. Крузу предъявлены обвинения в нападении на офицера.

Николас Круз обвиняется в убийстве 17 человек в школе «Марджори Стоунман Дуглас» во Флориде 14 февраля 2018 года. Ему грозит смертная казнь.