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Путина проверили на металлоискателе на саммите АСЕАН в Сингапуре

15.11.2018 00:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Президента России Владимира Путина проверили на металлоискателе в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.


Фото: пресс-служба Кремля

«Это была без преувеличения уникальная ситуация. В таких случаях президенту, да что там, любому министру открывают какой-нибудь дополнительный проход», — пишет автор статьи «Коммерсанта».

Однако Путина обязали пройти сквозь рамку металлоискателя, который зазвенел.

Корреспондент добавляет, что помощнику президента Юрию Ушакову устроили личный досмотр в автобусе.

Сингапуре 14 ноября проходит саммит Россия — АСЕАН, в котором принимает участие Владимир Путин. 14−15 ноября там же пройдет Восточноазиатский саммит.

 
 
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Президента России Владимира Путина проверили на металлоискателе в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где проходит саммит Ассоциации государств...
 
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