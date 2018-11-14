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Путина проверили на металлоискателе на саммите АСЕАН в Сингапуре
15.11.2018 00:48 — Новости Мира | Tut.by
Президента России Владимира Путина проверили на металлоискателе в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом
«Это была без преувеличения уникальная ситуация. В таких случаях президенту, да что там, любому министру открывают какой-нибудь дополнительный проход», — пишет автор статьи «Коммерсанта».
Однако Путина обязали пройти сквозь рамку металлоискателя, который зазвенел.
Корреспондент добавляет, что помощнику президента Юрию Ушакову устроили личный досмотр в автобусе.
Сингапуре 14 ноября проходит саммит Россия — АСЕАН, в котором принимает участие Владимир Путин. 14−15 ноября там же пройдет Восточноазиатский саммит.
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Президента России Владимира Путина проверили на металлоискателе в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где проходит саммит Ассоциации государств...
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