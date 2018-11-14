Путина проверили на металлоискателе на саммите АСЕАН в Сингапуре

Президента России Владимира Путина проверили на металлоискателе в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.



Фото: пресс-служба Кремля

«Это была без преувеличения уникальная ситуация. В таких случаях президенту, да что там, любому министру открывают какой-нибудь дополнительный проход», — пишет автор статьи «Коммерсанта».

Однако Путина обязали пройти сквозь рамку металлоискателя, который зазвенел.

Корреспондент добавляет, что помощнику президента Юрию Ушакову устроили личный досмотр в автобусе.

Сингапуре 14 ноября проходит саммит Россия — АСЕАН, в котором принимает участие Владимир Путин. 14−15 ноября там же пройдет Восточноазиатский саммит.