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Британское правительство одобрило проект соглашения по "брекситу"

15.11.2018 00:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС, заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами кабинета.


Фото: Reuters

«Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. Я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства», — сказала она.

Мэй пообещала в четверг утром выступить в парламенте и изложить суть одобренного соглашения.

Во вторник представители Британии и ЕС на встрече в Брюсселе согласовали предварительный текст соглашения по «брекситу», что ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев.

Документ был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон после интенсивных обсуждений на этой неделе. В среду состоялось специальное заседание правительства, на котором Тереза ​​Мэй просила кабинет одобрить проект документа.

До последнего момента появлялись противоречивые сообщения о том, выступит ли британский премьер с заявлением.

Соглашение включает обязательства по соблюдению прав граждан после «брексита», предлагаемый 21-месячный переходный период после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года и подробности так называемого «законопроекта о разводе», согласно которому Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.

Будущее границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой было последним важным нерешенным вопросом, который должен быть урегулирован. Существовали серьезные разногласия относительно того, как гарантировать, что после «брексита» не будут проводиться физические проверки на границе.

И Британия, и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. В случае, если стороны не договорятся об условиях «брексита», эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией — с паспортным контролем, проверками товаров и другими препятствиями.

В среду истек срок, в который британское правительство должно было утвердить условия сделки по выходу из ЕС. Несмотря на призывы некоторых парламентариев, Даунинг-стрит заявлял, что второго референдума о «брексите» не будет ни при каких обстоятельствах.

Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

 
 
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Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС, заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами...
 
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