ЕС проведет экстренный саммит по Brexit. Осталось определиться с датой

Великобритания и Евросоюз должны продолжить переговоры над политической декларацией о формате будущих взаимоотношений на встрече 27 государств ЕС. Это следует из пресс-релиза Еврокомиссии, сообщает РБК .

Как говорится в сообщении, президент Европейского Cовета должен решить, когда произойдет встреча 27 глав государств или правительств Евросоюза по этому поводу. Европейский совет должен одобрить соглашение о выходе Великобритании из ЕС и совместную политическую декларацию на этот счет.

Перед тем, как будущее соглашение будет ратифицировано Евросоюзом и объединенным королевством, оно должно быть одобрено Совет ЕС должен одобрить его подписание, а затем послать для ратификации в Европарламент. В свою очередь, Лондон должен ратифицировать соглашение согласно своему конституционному законодательству.

Саммит Евросоюза, посвященный Brexit, изначально планировался на 17−18 ноября. Однако в середине после того, как на переговорах 17 октября не удалось добиться значимого прогресса, он был отменен.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании опубликовали план соглашения по выходу страны из ЕС. В то же накануне время СМИ узнали, что треть правительства страны не согласна с планом, сформулированным премьер-министром Терезой Мэй. По нему Лондон выходит из Таможенного союза ЕС, что позволит ему вести независимую торговую политику. Однако ему придется выполнять основные меры регулирования, принятые в Евросоюзе. Кроме того, Северной Ирландии придется соблюдать и дополнительные европейские нормы. Проект документа будет обсуждаться на заседании британского парламента 15 ноября. От его одобрения зависит дальнейший прогресс переговоров Лондона и Брюсселя.