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ЕС проведет экстренный саммит по Brexit. Осталось определиться с датой
15.11.2018 06:16 — Новости Мира | Tut.by
Великобритания и Евросоюз должны продолжить переговоры над политической декларацией о формате будущих взаимоотношений на встрече 27 государств ЕС. Это следует из пресс-релиза Еврокомиссии,
Как говорится в сообщении, президент Европейского Cовета должен решить, когда произойдет встреча 27 глав государств или правительств Евросоюза по этому поводу. Европейский совет должен одобрить соглашение о выходе Великобритании из ЕС и совместную политическую декларацию на этот счет.
Перед тем, как будущее соглашение будет ратифицировано Евросоюзом и объединенным королевством, оно должно быть одобрено Совет ЕС должен одобрить его подписание, а затем послать для ратификации в Европарламент. В свою очередь, Лондон должен ратифицировать соглашение согласно своему конституционному законодательству.
Саммит Евросоюза, посвященный Brexit, изначально планировался на 17−18 ноября. Однако в середине после того, как на переговорах 17 октября не удалось добиться значимого прогресса, он был отменен.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании опубликовали
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Проект документа будет обсуждаться на заседании британского парламента 15 ноября. От его одобрения зависит дальнейший прогресс переговоров Лондона и Брюсселя.
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