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Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 66 человек

16.11.2018 06:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Число жертв природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло до 63 человек. Об этом сообщил в четверг шериф Бьютта Кори Хонеа на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC. Таким образом, общее число погибших при пожарах в Калифорнии, составило 66 человек.


Фото: Reuters

«Сегодня были обнаружены останки еще семерых человек <…> Это доводит число погибших [в округе Бьютт] до 63», — информировал Хонеа. По его словам, на данный момент опознаны 53 погибших.

130 человек считаются пропавшими без вести. Многие из тех, кто пропал без вести, — пожилые люди.

Площадь пожара «Кэмп» в округе Бьютт составляет более 566 кв. км. Пламя уничтожило более 8,7 тыс. строений, его удалось локализовать на 40%. Для борьбы с огнем в округе мобилизованы более 5,4 тыс. пожарных, 620 единиц спецтехники, 24 вертолета, 105 бульдозеров и 75 автоцистерна для перевозки воды.

 
 
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130 человек считаются пропавшими без вести. Многие из тех, кто пропал без вести, - пожилые люди.
 
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