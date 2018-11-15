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Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 66 человек
16.11.2018 06:10 — Новости Мира | Tut.by
Число жертв природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло до 63 человек. Об этом сообщил в четверг шериф Бьютта Кори Хонеа на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания
«Сегодня были обнаружены останки еще семерых человек <…> Это доводит число погибших [в округе Бьютт] до 63», — информировал Хонеа. По его словам, на данный момент опознаны 53 погибших.
130 человек считаются пропавшими без вести. Многие из тех, кто пропал без вести, — пожилые люди.
Площадь пожара «Кэмп» в округе Бьютт составляет более 566 кв. км. Пламя уничтожило более 8,7 тыс. строений, его удалось локализовать на 40%. Для борьбы с огнем в округе мобилизованы более 5,4 тыс. пожарных, 620 единиц спецтехники, 24 вертолета, 105 бульдозеров и 75 автоцистерна для перевозки воды.
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130 человек считаются пропавшими без вести. Многие из тех, кто пропал без вести, - пожилые люди.
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