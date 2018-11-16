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Трамп написал ответ спецпрокурору по "российскому вмешательству"
17.11.2018 00:35 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил журналистам в Белом доме, что он лично, а не его юристы написал ответ на запросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможное российское вмешательство в президентские выборы, передает
«Мне задали несколько вопросов. Я с легкостью на них ответил. Надо быть осторожным, когда отвечаешь на вопросы людей, у которых, наверное, очень плохие намерения», — цитирует президента агентство.
Трамп добавил, что перед тем, как ответы будут направлены, на них посмотрят юристы.
Бывший директор ФБР Мюллер среди прочего расследует, не было ли сговора между окружением Трампа и Россией с целью повлиять на итоги президентских выборов 2016 года (и Трамп, и Москва это отрицают). Он добивался устного допроса избранного президента, но против этого
Также Мюллер расследует, не воспрепятствовал ли Трамп правосудию, уволив главу ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года. Адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в начале сентября заявил, что на вопросы об этом Трамп не станет отвечать, пока не будет окончено расследование о сговоре с Россией.
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Президент США лично написал ответ спецпрокурору Роберту Мюллеру. Перед отправкой с письмом ознакомятся юристы президента. Мюллер ранее добивался устного допроса.
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