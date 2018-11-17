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Как 35 лет назад золотая молодежь в Грузии угнала самолет, чтобы сбежать из СССР
18.11.2018 07:00 — Новости Мира | Tut.by
17 ноября 35 лет назад в Тбилиси две семьи праздновали свадьбу детей — Тинатин и Геги. Это событие могло остаться только в истории этой семьи, если бы новобрачные с пятью приятелями не угнали на следующий день самолет. Все семеро принадлежали к так называемой золотой молодежи Грузии, имели обеспеченных родителей и вполне могли позволить себе выехать за границу и попросить там убежище. Чего им не хватало? Такой вопрос впоследствии не раз возникнет у общества, следствия, заложников из самолета.
Семеро друзей, детей обеспеченных родителей, задумали угнать самолет, чтобы сбежать из Советского Союза на Запад — для начала в Турцию.
Семь друзей и священник
В группу угонщиков входили:
Иосиф Церетели, 25 лет, художник киностудии „Грузия-фильм“, сын члена-корреспондента АН Грузинской ССР, профессора Тбилисского государственного университета;
Два брата — Каха и Паата Ивериели, 26 и 30 лет. Оба врачи, окончили Московский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Отец — профессор, заведующий кафедрой института усовершенствования врачей;
Гега Кобахидзе, 21 год. Сын кинорежиссера Михаила Кобахидзе и актрисы, сам был актером киностудии „Грузия-фильм“. Снимался в фильме Тенгиза Абуладзе „Покаяние“ (роль Торнике Аравидзе), после угона самолета картину пересняли с другим актером;
Тинатин Петвиашвили, 19 лет, студентка архитектурного факультета Академии художеств. Родители девушки были в разводе;
Давид Микаберидзе, 25 лет, студент Тбилисской академии художеств. Отец — управляющий строительным трестом „Интуриста“;
Григорий Табидзе, 32 года. Он нигде не работал, был наркоманом, имел три судимости (грабеж, угон, хулиганство). Мать работала педагогом, а отец директором проектного бюро Госкомпрофтехобразования. Кстати, много лет спустя в фильме „Заложники“ режиссера Резо Гигинеишвили, который вышел в прокат в 2017 году, сын Григория — Георгий Табидзе
Как объясняли угонщики, в Грузии деньги и имена их родителей имели вес, выехав за границу и попросив там политическое убежище, они бы стали никем. Поэтому они хотели предстать борцами с советским режимом.
Они опирались на пример первого советского угонщика — Пранаса Бразинскаса. Тот, вооружившись ружейным обрезом и гранатой, в 1970 году угнал самолет Ан-24, следовавший по курсу Батуми — Сухуми. С ним был 15-летний сын. Самолет посадили в Турции. Бразинскаса не выдали советским властям, он отсидел два года в тюрьме, а потом попал в США, где жил до начала 2000-х. В 2002-м Бразинскаса убил собственный сын.
Следствие посчитало, что идейным вдохновителем угонщиков стал священник Теймураз Чихладзе (33 года), церковь которого они посещали. Якобы именно он внушил молодым людям идею побега с оружием в руках.
Однако священника не было в самолете, в захвате заложников он не участвовал. По одной из версий, у отца Теймураза в какой-то момент появилась возможность выехать за границу по церковной линии. И его не стали задействовать в плане, хотя изначально он должен был пронести под рясой оружие на борт самолета.
В документальном фильме „Бандиты“ Зазы Русадзе Тинатин
Медовый месяц, захват заложников, жертвы
На второй день свадьбы, когда все родственники еще гуляли, молодожены отправились в свадебное путешествие в Ленинград. В медовый месяц с ними собрались Иосиф Церетели, братья Ивериели, Давид Микаберидзе, Григорий Табидзе, Анна Мелива и Евгения Шалуташвили (девушки не были участницами плана захватчиков, они думали, что едут веселиться).
К угону готовились основательно: приобрели оружие (2 пистолета ТТ, 2 револьвера системы Наган и 2 ручные гранаты, правда, они оказались учебными с боевыми запалами, но угонщики об этом не знали), посмотрели на закрытом показе фильм режиссера Владимира Златоустовского „Набат“ (он не предназначался для широкого проката, его сняли как пособие для персонала „Аэрофлота“ на случай угона), стрелять учились на даче Кохабидзе.
Вся компания попала на борт самолета Ту-134 на рейс SU-6833 Тбилиси — Батуми — Киев — Ленинград (изначально они должны были лететь на Як-40, но два рейса объединили). Всего на борту судна было 50 пассажиров и 7 членов экипажа.
Без проблем компания пронесла на борт оружие. Их не досматривали перед полетом. Об этом компания позаботилась заранее, познакомившись со сменной дежурной международного сектора аэропорта Тбилиси Анной Варсимашвили. Она была среди приглашенных на свадьбе, и там ее уговорили сделать подарок молодоженам — пропустить часть компании без досмотра (по другой версии, один из парней ухаживал за Варсимашвили). Так и случилось. Табидзе и братья Ивериели прошли через общий зал.
Самолет взлетел в 15.43.
В составе экипажа были: командир Ахматгер Гардапхадзе, второй пилот Станислав Габараев (в этом полете его вводили в качестве командира экипажа), штурман Владимир Гасоян, бортмеханик Анзор Чедия, проверяющий из Грузинского управления гражданской авиации Завен Шабартян, стюардессы Валентина Крутикова и Ирина Химич.
Угонщики знали, что самолет будет делать остановку в Батуми, и выбрали этот момент подходящим для начала операции, посчитав это место наиболее близким к советско-турецкой границе. Но они не знали, что самолет из-за сильного бокового ветра развернулся и летит в Тбилиси.
Захват начался в 16.13, когда самолет начал снижаться. Еще до этого угонщики вели себя довольно шумно, выпивали, поили пассажиров. Сначала угонщики решили обезвредить тех, кто, по их мнению, был представителем службы авиационной безопасности. Они проломили голову бутылкой пассажиру Соломонии и выстрелили в него — мужчина умер. Тяжелые ранения получили штурман Грузинского УГА Плотко (он был в авиационной форме и летел в отпуск) и Гвалия (никто из этих пассажиров не имел отношения к службам безопасности). Угонщики оглушили стюардесс.
Стюардессе Валентине Крутиковой пробили голову. Церетели, Табидзе и Каха Ивериели заставили ее, угрожая оружием, попросить пилотов открыть дверь кабины. Пилоты среагировали на условный стук бортпроводницы и открыли дверь. Ворвавшись в кабину, угонщики стали угрожать пилотам оружием и требовать лететь в Турцию. Пилоты попытались возразить, тогда Табидзе убил бортмеханика Анзора Чедия и тяжело ранил проверяющего Завена Шабартяна. Угонщики не заметили штурмана Гасояна, который сидел за шторкой. Он открыл ответный огонь (некоторым членам экипажа в целях безопасности выдавали оружие). Он убил Табидзе и ранил Церетели.
Угонщики отступили, к стрельбе присоединился командир экипажа Ахматгер Гардапхадзе. В это время второй пилот Станислав Габараев начал выполнять на пассажирском лайнере фигуры высшего пилотажа, таким образом надеясь сбить угонщиков с ног, отбросить их вглубь салона, чтобы задраить кабину и доложить о случившемся на землю. Ему это удалось, потом выяснилось, что самолет в это время испытывал максимальные нагрузки, но выдержал.
Все это время командир экипажа отстреливался, чтобы не подпустить угонщиков к кабине, штурман Гасоян затащил в кабину раненого проверяющего Шабартяна, а стюардесса Крутикова, очнувшись (она лежала без сознания), помогла оттащить труп Табидзе, чтобы пилоты смогли закрыть кабину. Сама девушка осталась в салоне.
Угонщики еще стреляли в дверь кабины, но открыть ее уже не смогли. Тогда они убили одного пассажира, нескольких ранили, в том числе своих знакомых девушек. По воспоминаниям очевидцев, захватившие самолет молодые люди сильно издевались над бортпроводницами: женщин били прикладами по голове, таскали за волосы.
По внутренней связи угонщики еще раз потребовали лететь в Турцию или они взорвут самолет. Пилоты сказали: «Хорошо», — но посадили самолет в Тбилиси, надеясь, что в сумерках захватчики не поймут, что все еще в Грузии. Самолет приземлился в аэропорту Тбилиси в 17.20.
На земле был введен план «Набат», самолет оцепили военные. Лайнер еще тормозил на ВВП, когда стюардесса Химич открыла люк и выпрыгнула из него. По ней стреляли, она получила травмы во время падения, потом несколько месяцев провела в больнице и на всю жизнь осталась инвалидом. Ее напарница Валентина Крутикова не успела выпрыгнуть из самолета, ее застрелили. Таким же образом пытался покинуть самолет и один из пассажиров. По нему открыли огонь военные, попали и по самолету. Чудом все остались живы.
С угонщиками стали вести переговоры, но они были непреклонны. Требовали дозаправки и вылета за границу, угрожали убивать заложников. В аэропорту собралась вся верхушка власти, в том числе прибыл и первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе. Надеясь воздействовать на молодых людей, в аэропорт вызвали их родителей. Но это не возымело действия, угонщики не хотели общаться с родителями, а только угрожали взорвать самолет.
Было принято решение о штурме. В Тбилиси прибыли сотрудники группы «А» КГБ СССР, командир — генерал-майор Геннадий Зайцев. Руководил штурмом майор Михаил Головатов. Штурм началался в 6.55 19 ноября. К тому времени пилоты покинули кабину через окно. Не смогли они помочь выбраться раненому Шабартяну, он умер через несколько часов.
Штурм длился меньше 10 минут и обошелся без жертв. Один из угонщиков — Давид Мекаберидзе, когда понял, что их план провалился, застрелился.
В результате угона погибли 7 человек: бортмеханик Чедия, проверяющий Шарбатян, стюардесса Крутикова, 2 пассажира и угонщики Табидзе и Микаберидзе, более 10 человек получили ранения, в том числе командир экипажа и второй пилот, самолет списали, так как он получил сильные повреждения.
Суд и неожиданные приговоры
Следствие длилось 9 месяцев, а суд — две недели. На скамье подсудимых оказались Гега Кобахидзе, Тинатин Петвиашвили, братья Ивериели, священник Теймураз Чихладзе. Иосиф Церетели умер во время следствия при невыясненных обстоятельствах. Подозреваемой по делу проходила и Анна Варсимашвили, которая помогла угонщикам пройти на борт самолета без досмотра аэропорту (она получила условный срок в итоге).
Отец Теймураз во время слушаний взял вину на себя. Как потом вспоминала Тинатин, они были в шоке и не понимали, почему он так делает. Дочь священника Эка предполагала, что у отца была такая стратегия: если взять вину на себя, то это может помочь сократить срок для участников захвата. Он думал, что ему могут увеличить срок и он попадет в тюрьму на 5−10 лет, но это может помочь сохранить жизнь участникам угона.
В своем последнем слове Тинатин Петвиашвили заявила: «Конечно, я чувствую вину. Никого не красит быть преступником. Тут нечем гордиться. Конечно, я сожалею об этом».
Гега Кобахидзе не стал просить прощения в последнем слове: «Я не считаю, что должен просить прощения, я не могу, у меня нет права. Это прозвучит сейчас неправильно и оскорбительно, если я скажу, что мне жаль. Как я могу извиниться?»
13 августа 1984 года всех угонщиков, кроме девушки, приговорили к смертной казни. Не помогло и прошение о помиловании. Многие годы родные ничего не знали о том, что дальше произошло с приговоренными к высшей мере наказания угонщиками, они искали их по тюрьмам, искали могилы. Все тщетно.
Оглашение приговора по делу. Кадр из фильма
Тинатин Петвиашвили приговорили к 15 годам лишения свободы. Как оказалось, в момент угона она была беременна. В колонии ей пришлось сделать оборт. Она вышла по амнистии в 1991 году, когда к власти пришел Звиад Гамсахурдия. В СМИ сообщалось, что она живет на Кипре.
Командир экипажа Ахматгер Гардапхадзе и штурман Владимир Гасоян после угона получили звание Героев Советского Союза, остальные члены экипажа — государственные награды.
По-разному в обществе относились к случившемуся: кто-то считал молодых людей террористами, в 90-е годы были попытки оправдать угонщиков и представить борцами с советским режимом (в авиагородке в Тбилиси кто-то даже осквернил памятный знак в честь погибших в том рейсе). Спустя несколько десятилетий пережившая захват бортпроводница Ирина Химич сказала, что простила угонщиков.
«Я их прощаю, конечно, потому что на следующий год будет 35 лет, как это произошло. Но до конца не могу понять, конечно», — об этом она
Использованые материалы: Wikipedia, документальный фильм «Бандиты» режиссера Зазы Русадзе, статьи сайта trud.ru, книга Михаила Болтунова „Альфа“ — сверхсекретный отряд КГБ» и другие открытые источники.
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17 ноября 35 лет назад в Тбилиси две семьи праздновали свадьбу детей - Тинатин и Геги. Это событие могло остаться только в истории этой семьи, если бы новобрачные с...
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