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Путин: Выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности не останется без ответа

20.11.2018 00:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию в России гиперзвукового оружия. Поэтому отказ от соглашений по ракетам средней и малой дальности тоже не останется без ответа, заявил российский президент, пишет РБК.


Фото: пресс-служба Кремля

Выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году уже привел к созданию в России гиперзвукового оружия, напомнил президент России Владимир Путин.

Президент рассказал, что Россия тогда заявляла, что примет ответные меры. «Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему ПРО», — заявил Путин, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил (цитата по «Интерфаксу»).

Поэтому и возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не останется без ответа со стороны России, добавил он. При этом Россия готова «вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу». «Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности», — сказал президент России.

США и СССР подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 1972 году. Согласно его положениям, стороны обязывались отказаться от создания, испытания и развертывания систем ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы с баллистическими ракетами. Согласно договору стороны могли иметь не более одной системы ПРО. В итоге СССР расположил ее вокруг Москвы, а США — вокруг базы Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Его срок действия был неограничен, однако в условиях прописывалось, что соглашение могло быть расторгнуто в любой момент. В 2001 году Вашингтон объявил о выходе из договора. За шесть месяцев до расторжения соглашения Вашингтон уведомил Россию. В 2002 году договор о ПРО потерял свою силу.

Россия неоднократно критиковала США за расторжение договора. В частности, в 2015 году министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что выход США из соглашения о ПРО стал дестабилизирующим фактором глобального значения. По его словам, это «провоцирует наращивание вооружения и возвращает <…> к логике взаимного гарантированного уничтожения».

О создании в России гиперзвуковой системы «Авангард» президент Владимир Путин объявил 1 марта в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства заверил, что эта система способна осуществлять гиперзвуковые полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Помимо этого особенностью «Авангарда» является его способность маневрировать и отклоняться от траектории полета до тысячи километров.

Летом Минобороны показало кадры запуска «Авангарда» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Тогда же в ведомстве рассказали, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса приступили к серийному производству «Авангарда».​

 
 
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Выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году уже привел к созданию в России гиперзвукового оружия, напомнил президент России Владимир Путин.
 
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