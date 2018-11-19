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Евросоюз ожидает от России прекращения проверок в Азовском море

20.11.2018 05:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Министры иностранных дел стран ЕС обсудили чрезмерные проверки Россией судов в Азовском море. Еврокомиссия разрабатывает меры поддержки районов Украины, затронутых этими проверками.


Фото: Reuters

Чрезмерные проверки Россией коммерческих судов в Азовском море наносят ущерб «не только украинской экономике, но и многим судам, которые ходят под флагами стран-членов ЕС», и Брюссель ожидает от Москвы их прекращения. Об этом заявила по окончании заседания Совета ЕС в понедельник, 19 ноября, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. «Мы четко говорим нашим собеседникам в Российской Федерации, что ожидаем прекращения этого», — ответила Могерини на вопрос корреспондента DW, принимает ли Брюссель меры, чтобы решить данную проблему.

По ее словам, Еврокомиссия готовит «конкретные меры» поддержки тех районов Украины, которых коснулись проверки. Объявят эти меры, когда они будут готовы, но главы МИД стран ЕС их также обсудили. Ранее Киев просил Брюссель разработать программы экономической поддержки украинских портов Мариуполя и Бердянска, находящихся на Азовском море.

По данным правительства Украины, к концу сентября чрезмерным проверкам подверглись более 200 кораблей, в том числе около 120 — под флагами стран ЕС. Причем процедура проверки растягивалась на несколько суток вместо привычных нескольких часов. Один из европейских чиновников сообщил DW на условиях анонимности, что Брюссель опирается не только на данные украинской стороны, но и на информацию, предоставляемую ему государствами ЕС. В свою очередь российская сторона приводит другие сведения, добавил собеседник

 
 
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Чрезмерные проверки Россией коммерческих судов в Азовском море наносят ущерб "не только украинской экономике, но и многим судам, которые ходят под флагами...
 
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