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Хищники, кролики и пустыня. В Египте прошла соколиная охота
21.11.2018 07:04 — Новости Мира | Tut.by
В Египте 17 ноября прошла соколиная охота. В пустыне около Александрии встретились мастера. Среди членов египетского клуба соколиной охоты есть даже дети. Хищные птицы на глазах у зрителей бросались на выпущенных кроликов. Таким образом в Египте отпраздновали Всемирный день соколиной охоты.
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Хищные птицы на глазах у зрителей бросались на выпущенных кроликов. Таким образом в Египте отпраздновали Всемирный день соколиной охоты.
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