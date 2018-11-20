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Хищники, кролики и пустыня. В Египте прошла соколиная охота

21.11.2018 07:04 — Новости Мира | Tut.by  
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В Египте 17 ноября прошла соколиная охота. В пустыне около Александрии встретились мастера. Среди членов египетского клуба соколиной охоты есть даже дети. Хищные птицы на глазах у зрителей бросались на выпущенных кроликов. Таким образом в Египте отпраздновали Всемирный день соколиной охоты.


Соколиная охота в Египте, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Ясер аль-Хаванки кормит своего питомца. Соколиная охота в Египте, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Соколиная охота в Египте, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Соколиная охота в Египте, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Соколиная охота в Египте, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Птицы бросались на выпущенных кроликов. Египет, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Птицы перед охотой. Египет, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Птицы бросались на выпущенных кроликов. Египет, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Мохамед Мовафи и его сокол, у которого была травма глаза. Египет, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Соколиная охота в Египте, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

В клубе соколиной охоты есть даже дети. 11-летний Аммар со своим питомцем на празднике в Египте, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Члены египетского клуба соколиной охоты смотрят на восход солнца, 17 ноября 2018 года. Фото: Reuters
 
 
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Хищные птицы на глазах у зрителей бросались на выпущенных кроликов. Таким образом в Египте отпраздновали Всемирный день соколиной охоты.
 
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