Аспиранта из Британии в ОАЭ приговорили к пожизненному за шпионаж. Суд длился менее пяти минут

Суд в Объединенных Арабских Эмиратах приговорил к пожизненному заключению научного сотрудника британского университета за шпионаж на правительство Соединенного Королевства. Об этом сообщает Reuters .

Слушание по делу Мэтью Хеджеса (Matthew Hedges) продолжалось менее пяти минут, адвокат мужчины отсутствовал. Британец своей вины не признал. Родные мужчины рассказали, что в качестве доказательств обвинение представило заметки из его диссертационного исследования.

Отмечается, что суд, в том числе, постановил конфисковать все гаджеты британца и его исследовательскую работу. Обжаловать вердикт он может в течение 30 дней. Местные СМИ указывают, что пожизненный срок для гражданина другой страны в ОАЭ означает, что осужденный проведет в тюрьме максимум 25 лет, а затем его депортируют.

На вердикт суда отреагировали британские власти. «Мы глубоко разочарованы и обеспокоены сегодняшним приговором», — отметила премьер-министр королевства Тереза Мэй. По словам главы МИД Джереми Ханта, вердикт — это не то, что Лондон «ожидает от друга и доверенного партнера, а также противоречит предыдущим заверениям». Политики указали, что поднимают этот вопрос на самых высоких уровнях и дело будет иметь последствия для двусторонних отношений.

31-летний Хеджес — сотрудник Даремского университета. В ОАЭ мужчина провел две недели, во время которых собирал материал для своего исследования. Он был арестован в аэропорту Дубая 5 мая, когда собирался возвращаться на родину. Это произошло после того, как некий эмиратец сообщил полиции, что британец пытался выведать у него конфиденциальную информацию.

В правоохранительных органах сообщили, что Хеджес признался в содеянном. В то же время, по данным семьи, мужчина подписал некие показания на арабском языке, которого он не понимал. Британец пять месяцев провел в одиночной камере, в октябре его выпустили под залог. Он сообщил, что в заключении у него ухудшилось физическое и психическое здоровье.