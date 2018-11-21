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Пентагон получил разрешение на применение силы на границе с Мексикой
22.11.2018 06:30 — Новости Мира | Tut.by
По словам главы ведомства Джеймса Мэттиса, соответствующие инструкции он получил от главы аппарата Белого дома Джона Келли. В случае необходимости военным разрешено применять боевое оружие.
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Белый дом дал ему четкие полномочия использовать на границе с Мексикой военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости применять оружие. Слова Мэттиса приводит агентство
При определенных обстоятельствах это может означать, что войска будут посланы на задержания мигрантов в случае беспорядков или проявления насилия в отношении сотрудников пограничных служб, отмечает агентство. По словам Мэттиса, на задержание в таких случаях будут уходить «минуты, а не часы».
«Мы будем информировать вас обо всех новых миссиях и количествах военных [отправленных к границе], по мере того как будут приняты эти решения», — сказал он.
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Мэттис подчеркнул необходимость дистанцировать военных от функций правоохранительных органов, таких как аресты, которые запрещены в соответствии с законом «Posse Comitatus». Закон, в частности, запрещает федеральному правительству использовать вооруженные силы в части исполнения функций внутренней полиции, за исключением случаев, разрешенных Конституцией или Конгрессом.
Мэттис подчеркнул, что будет использовать дополнительные полномочия только в ответ на конкретный запрос от главы DHS Кирстен Нильсен. Пока такого запроса не было, подчеркнул глава оборонного ведомства. «Теперь у меня есть дополнительные полномочия. Посмотрим, о чем она меня попросит», — сказал он.
Глава Пентагона уточнил, что инструкции, которые он получил, была подписаны начальником главы аппарата Белого дома Джоном Келли.
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При определенных обстоятельствах это может означать, что войска будут посланы на задержания мигрантов в случае беспорядков или проявления насилия в отношении...
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