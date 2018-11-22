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Опубликовано новое видео Петрова и Боширова в Солсбери. Полиция ищет свидетелей
23.11.2018 01:39 — Новости Мира | Tut.by
Скотланд-Ярд опубликовал новые кадры, запечатлевшие подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Как
Полиция также опубликовала фото поддельного флакона из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество «Новичок».
Полиция сообщает, что в связи с расследованием они продолжают искать свидетелей.
— Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также представлены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование.
Скотланд-Ярд также обращает внимание, что флакон из-под «Новичка», как предполагается, был выброшен во второй половине дня 4 марта. А Чарли Роули нашел его 27 июня. «Если вы считаете, что в то время вы видели розовую коробку или бутылку в районе Солсбери, пожалуйста, свяжитесь с нами», — просит полиция.
Как рассказал 22 ноября
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Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждалось, что «Руслан Боширов» оказался
Москва отрицает причастность к инциденту. Президент России Владимир Путин заявил, что власти нашли людей, которых Лондон считает подозреваемыми по делу, они даже дали
Путин
Пострадавшего Сергея Скрипаля российский президент
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Скотланд-Ярд также обращает внимание, что флакон из-под «Новичка», как предполагается, был выброшен во второй половине дня 4 марта. А Чарли Роули нашел его 27 июня....
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