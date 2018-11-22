Опубликовано новое видео Петрова и Боширова в Солсбери. Полиция ищет свидетелей

Скотланд-Ярд опубликовал новые кадры, запечатлевшие подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Как сообщает ведомство , они были сделаны 4 марта в Солсбери.



Изображение с сайта bbc.com

Полиция также опубликовала фото поддельного флакона из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество «Новичок».

Полиция сообщает, что в связи с расследованием они продолжают искать свидетелей.

— Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также представлены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование.

Скотланд-Ярд также обращает внимание, что флакон из-под «Новичка», как предполагается, был выброшен во второй половине дня 4 марта. А Чарли Роули нашел его 27 июня. «Если вы считаете, что в то время вы видели розовую коробку или бутылку в районе Солсбери, пожалуйста, свяжитесь с нами», — просит полиция.

Как рассказал 22 ноября в программе Би-би-си «Панорама» офицер полиции Дин Хейдон, руководящий расследованием отравления Сергея Скрипаля, оставшегося во флаконе «Новичка» могло бы хватить для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек.

«Солсберийские туристы»

В начале сентября прокуратура Британии заявила , что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В ведомстве не исключили, что имена являются вымышленными.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждалось, что «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой , а «Александр Петров» — военный врач и полковник ГРУ Александр Мишкин.

Москва отрицает причастность к инциденту. Президент России Владимир Путин заявил, что власти нашли людей, которых Лондон считает подозреваемыми по делу, они даже дали интервью , заявив о своей невиновности.

Путин также отметил , что скандал вокруг дела Скрипалей раздувается искусственно, а версию британской стороны назвал бредом.

Пострадавшего Сергея Скрипаля российский президент назвал «предателем родины и подонком».