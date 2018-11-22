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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой и разрешил военным стрелять по мигрантам

23.11.2018 00:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой и разрешил открывать огонь по мигрантам. Об этом сообщает Bloomberg.


Фото: Reuters

«Если это потребуется», — ответил Трамп на вопрос, будут ли военные применять силу против мигрантов. Он также сказал, что среди мигрантов, движущихся к границе США, есть минимум 500 преступников. Как отмечает Bloomberg, доказательств этой информации президент не привел.

«Поэтому я не позволю получить преимущество над военными. У меня нет выбора. Хочу ли я, чтобы это случилось? Конечно нет. Но речь идет о жестоких людях», — объяснил американский президент.

Трамп сказал, что подписал соответствующий указ два дня назад и уже закрыл некоторые части границы. Он предупредил, что, если США не смогут контролировать ситуацию, она будет закрыта полностью. «Я имею в виду всю границу. И Мексика не сможет продавать свои автомобили в США, где они реализуют так много автомобилей с большой выгодой для себя, но с небольшой выгодой для нас», — заметил президент США. Как отмечает Bloomberg, Белый дом пока не опубликовал указ Трампа.

Еще в октябре, до проведения промежуточных выборов в конгресс, на которых республиканцы потеряли контроль над палатой представителей, но укрепились в сенате, Трамп приказал военным перебросить дополнительные силы на южную границу. Поводом для этого он назвал движение каравана мигрантов из Центральной Америки. Прошел месяц, но караван до границы США так и не добрался. Критики Трампа, в частности бывший президент США Барак Обама, назвали такие шаги политическим трюком.

На следующей неделе конгресс США возвращается к работе после каникул, приоритетом для конгрессменов и сенаторов будет принятие бюджета для нескольких ведомств на 2019 фискальный год. Будут рассматриваться расходы Департамента внутренней безопасности, Службы внутренних доходов и Национальной парковой службы. Трамп неоднократно грозился ветировать проект бюджета, если конгрессмены откажутся финансировать строительство стены на границе с Мексикой.​

 
 
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Он также сказал, что среди мигрантов, движущихся к границе США, есть минимум 500 преступников. Как отмечает Bloomberg, доказательств этой информации президент не привел.
 
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