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Россия обвиняет Украину в пересечении морской границы, Украина Россию - в таране катера

25.11.2018 11:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу, заявили в погрануправлении ФСБ по Крыму.


Фото: Пограничного управления ФСБ России

«Сегодня утром, около 07.00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ.

В ФСБ отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены. «Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — добавили в ФСБ.

В то же время в сообщении на сайте командования Военно-морских сил Украины говорится, что корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря.

Украинская сторона заявляет, что предоставило информацию о проходе кораблей заранее, а российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины». «Пограничный корабль „Дон“ совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили в ВМС Украины.

Ситуация в Азовском море

Ситуация в Азовском море обострилась в марте этого года. Тогда украинские пограничники задержали крымское судно «Норд», обвинив экипаж в незаконном пересечении границы «временно оккупированной территории Украины». Россия выразила протест, а российские пограничники начали более тщательно досматривать украинские суда, проходящие через Керченский пролив.

По данным правительства Украины, к концу сентября чрезмерным проверкам подверглись более 200 кораблей, в том числе около 120 — под флагами стран ЕС. Причем процедура проверки растягивалась на несколько суток вместо привычных нескольких часов.

В настоящее время между Россией и Украиной действует договор об Азовском море. Документ был подписан в декабре 2003 года в Керчи президентами России и Украины Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой. Согласно договору, страны признали Азовское море и Керченский пролив внутренними водами. Также документом были установлены возможности передвижения по акватории торговых судов и военных кораблей. После обострения ситуации в марте этого года в Киеве начали звучать предложения о разрыве этого договора.

 
 
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Три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу, заявили в погрануправлении ФСБ по Крыму.
 
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