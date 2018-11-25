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Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине. Что это значит?
26.11.2018 01:53 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду вопрос о введении в стране военного положения. Об этом он заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
По словам председателя СНБО Александра Турчинова, военный кабинет, созванный накануне президентом, «констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ничем иным, как актом военной агрессии».
Что такое военное положение и что оно означает для жителей страны?
Официальная формулировка (на основе закона Украины «О правовом режиме военного положения») звучит так: «военное положение — это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности в отношении государственной независимости Украины, ее территориальной целостности». Подробности
Он предусматривает предоставление полномочий соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления, «необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности».
Это включает в себя «временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений».
Военное положение вводят в четыре этапа: Совет национальной обороны и безопасности Украины готовит и подает предложения по вводу военного положения по всей стране или ее части; Администрация президента оформляет указ, президент его подписывает; Верховная Рада указ утверждает; его оглашают.
Чем чревато военное положение?
Во время военного положения запрещено менять Конституцию Украины, проводить любые выборы и референдумы, а также забастовки. В период военного положения полномочия президента страны не могут быть прекращены. В случае, если срок полномочий президента истекает во время военного положения, он продолжает свою работу до окончания срока военного положения. Точно так же не могут быть прекращены полномочия парламента, Кабмина, уполномоченного президента по правам человека, судей, прокуроров, следователей, контрразведки.
Как пояснил в своем Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков, в случае принятия Верховной Радой решения о введении в стране режима военного положения, не планируется отменять проведение выборов или ограничивать свободу слова.
Напомним, утром в воскресенье, около 7.00,
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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду вопрос о введении в стране военного положения.
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