Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине. Что это значит?

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду вопрос о введении в стране военного положения. Об этом он заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) трансляцию вел телеканал «112 Украина». Пока идет речь о том, чтобы Верховная Рада собралась утром 26 ноября на срочную сессию и приняла решение о введении в Украине режима военного положения на 60 дней, сообщает «ЛІГАБізнесІнформ» .



Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

По словам председателя СНБО Александра Турчинова, военный кабинет, созванный накануне президентом, «констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ничем иным, как актом военной агрессии».

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Что такое военное положение и что оно означает для жителей страны?

Официальная формулировка (на основе закона Украины «О правовом режиме военного положения») звучит так: «военное положение — это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности в отношении государственной независимости Украины, ее территориальной целостности». Подробности разъясняет 112.ua.

Он предусматривает предоставление полномочий соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления, «необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности».

Это включает в себя «временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений».

Военное положение вводят в четыре этапа: Совет национальной обороны и безопасности Украины готовит и подает предложения по вводу военного положения по всей стране или ее части; Администрация президента оформляет указ, президент его подписывает; Верховная Рада указ утверждает; его оглашают.

Чем чревато военное положение?

Проводится эвакуация населения и предприятий из опасных районов.

Возможно введение трудовой повинности для трудоспособных граждан.

Возможно введение комендантского часа.

Возможно введение контроля за СМИ.

Возможно изъятие для временного использования любого имущества частников и госучреждений.

Использование помещений и оборудования фабрик, офисов и т.д. для целей обороны.

Во время военного положения запрещено менять Конституцию Украины, проводить любые выборы и референдумы, а также забастовки. В период военного положения полномочия президента страны не могут быть прекращены. В случае, если срок полномочий президента истекает во время военного положения, он продолжает свою работу до окончания срока военного положения. Точно так же не могут быть прекращены полномочия парламента, Кабмина, уполномоченного президента по правам человека, судей, прокуроров, следователей, контрразведки.

Как пояснил в своем Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков, в случае принятия Верховной Радой решения о введении в стране режима военного положения, не планируется отменять проведение выборов или ограничивать свободу слова.

Напомним, утром в воскресенье, около 7.00, три корабля ВМС Украины «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России» в Черном море.

В ночь на понедельник ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей, которые пересекли государственную границу. В сообщении говорится, что около 19.00 по минскому времени украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России. Поскольку они не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали, по ним был открыт огонь. Есть информация о шести раненых украинских моряках. Что происходит в Керченском проливе — читайте здесь .