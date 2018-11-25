НАТО и Евросоюз призывают Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, которая приведет к деэскалации ситуации, сообщает ТАСС.

«НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации», — заявила в воскресенье в Брюсселе представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Евросоюз также призывает Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, чтобы деэскалировать ситуацию. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что «напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасно возросла». «Как заявила верховный представитель ЕС [Федерика Могерини], события в Азовском море являются демонстрацией того, как нестабильность и напряженность неизбежно возрастут, когда игнорируются основные правила международного сотрудничества, — говорится в заявлении. — Евросоюз ожидает, что Россия прекратит инспекции [судов в Азовском море]».

Напомним, утром в воскресенье, около 7.00, три корабля ВМС Украины «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России» в Черном море. Вечером военно-морские силы Украины сообщили, что катеры ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины и захватили три корабля. Есть информация о шести раненых украинских моряках. Что происходит в Керченском проливе — читайте здесь .