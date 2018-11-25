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Армия Украины приведена в полную боевую готовность

26.11.2018 06:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.


Фото: пресс-служба президента Украины

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.

Напомним, президент страны Петр Порошенко внес в Верховную раду вопрос о введении в стране военного положения. Он будет рассмотрен на срочном заседании 26 ноября.

По словам председателя СНБО Александра Турчинова, военный кабинет, созванный накануне президентом, «констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ничем иным, как актом военной агрессии».

Накануне ФСБ России сообщило, что «три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации».

Российские пограничники применили оружие. По данным российской стороны, трое украинских военных получили ранения, Украина заявляет, что ранены шесть ее моряков, двое из них — тяжело. Всего на захваченных судах 23 члена экипажа.

Корабли — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» буксируют в порт Керчь, сообщил ТАСС.

 
 
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Приказ отдан на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения.
 
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