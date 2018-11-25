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Умер зачитавший обращение ГКЧП диктор советского телевидения
26.11.2018 06:43 — Новости Мира | Tut.by
Скончался диктор советского телевидения — ведущий программы «Время» Юрий Ковеленов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ефим Шифрин.
Ковеленов ушел из жизни в воскресенье на 80-м году жизни.
Юрий Ковеленов 30 лет вел программу «Время». В 1991 году во время путча он зачитал зрителям обращение ГКЧП.Видео:
В 1995 году, после создания Общественного российского телевидения, он покинул канал.
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Ковеленов ушел из жизни в воскресенье на 80-м году жизни.
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