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Умер зачитавший обращение ГКЧП диктор советского телевидения

26.11.2018 06:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Скончался диктор советского телевидения — ведущий программы «Время» Юрий Ковеленов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ефим Шифрин.

Ковеленов ушел из жизни в воскресенье на 80-м году жизни.

Юрий Ковеленов 30 лет вел программу «Время». В 1991 году во время путча он зачитал зрителям обращение ГКЧП.

Видео: veduyu/YouTube

В 1995 году, после создания Общественного российского телевидения, он покинул канал.

 
 
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Ковеленов ушел из жизни в воскресенье на 80-м году жизни.
 
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