Умер зачитавший обращение ГКЧП диктор советского телевидения

Скончался диктор советского телевидения — ведущий программы «Время» Юрий Ковеленов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ефим Шифрин.

Ковеленов ушел из жизни в воскресенье на 80-м году жизни.

Юрий Ковеленов 30 лет вел программу «Время». В 1991 году во время путча он зачитал зрителям обращение ГКЧП.

В 1995 году, после создания Общественного российского телевидения, он покинул канал.