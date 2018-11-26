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Британский парламент назвал дату голосования по "Брекзиту"
27.11.2018 01:20 — Новости Мира | Tut.by
Британский парламент в понедельник, 26 ноября, назвал дату голосования по выходу Великобритании из состава Евросоюза («Брекзит»). Палата общин проведет голосование 11 декабря. Ему будут предшествовать пятидневные дебаты.
В течение предстоящих недель парламенту предстоит «детально изучить соглашение», а также «выслушать избирателей и принять решение в наших национальных интересах», заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.
25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после «Брекзита». Наблюдатели отмечают, что многие британские депутаты настроены голосовать против соглашения.
Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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Голосование в Палате общин по выходу Великобритании из Евросоюза состоится 11 декабря. Ему будут предшествовать пятидневные дебаты.
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