Британский парламент в понедельник, 26 ноября, назвал дату голосования по выходу Великобритании из состава Евросоюза («Брекзит»). Палата общин проведет голосование 11 декабря. Ему будут предшествовать пятидневные дебаты.

В течение предстоящих недель парламенту предстоит «детально изучить соглашение», а также «выслушать избирателей и принять решение в наших национальных интересах», заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после «Брекзита». Наблюдатели отмечают, что многие британские депутаты настроены голосовать против соглашения.

Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.