ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ОАЭ помиловали приговоренного к пожизненному сроку британского аспиранта

27.11.2018 01:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти Объединенных Арабских Эмиратов помиловали британского аспиранта Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. Это решение было принято накануне Национального дня ОАЭ — государственного праздника, посвященного годовщине объединения страны. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает агентство France-Presse.

31-летнего Мэтью Хеджэса приговорили к пожизненному заключению 21 ноября, за пять дней до помилования. Власти ОАЭ обвинили исследователя, занимавшегося изучением «арабской весны», в сборе информации для разведывательных служб. Судебное заседание по делу длилось около пяти минут.

Как рассказали родственники Мэтью Хеджэса, в ОАЭ аспиранта заставили подписать признательные показания. Они были записаны на арабском языке, которым исследователь не владеет.

Подданный Великобритании провел около пяти месяцев в одиночной камере. Как сообщает агентство France-Presse, теперь он сможет покинуть Объединенные Арабские Эмираты после окончания всех формальных процедур.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в своем твиттере назвал помилование аспиранта «фантастической новостью». «Хотя наши позиции по обвинениям не совпадали, мы благодарим ОАЭ за то, что они быстро решили эту проблему», — написал министр. В Объединенных Арабских Эмиратах отметили, что решение о помиловании поможет странам сосредоточиться на развитии двусторонних отношений.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Объединенных Арабских Эмиратов помиловали британского аспиранта Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Су-30, допрос моряков, реакция Трампа. Все о развитии конфликта в Керченском проливе за день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика