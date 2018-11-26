В ОАЭ помиловали приговоренного к пожизненному сроку британского аспиранта

Власти Объединенных Арабских Эмиратов помиловали британского аспиранта Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. Это решение было принято накануне Национального дня ОАЭ — государственного праздника, посвященного годовщине объединения страны. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает агентство France-Presse.

31-летнего Мэтью Хеджэса приговорили к пожизненному заключению 21 ноября, за пять дней до помилования. Власти ОАЭ обвинили исследователя, занимавшегося изучением «арабской весны», в сборе информации для разведывательных служб. Судебное заседание по делу длилось около пяти минут.

Как рассказали родственники Мэтью Хеджэса, в ОАЭ аспиранта заставили подписать признательные показания. Они были записаны на арабском языке, которым исследователь не владеет.

Подданный Великобритании провел около пяти месяцев в одиночной камере. Как сообщает агентство France-Presse, теперь он сможет покинуть Объединенные Арабские Эмираты после окончания всех формальных процедур.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в своем твиттере назвал помилование аспиранта «фантастической новостью». «Хотя наши позиции по обвинениям не совпадали, мы благодарим ОАЭ за то, что они быстро решили эту проблему», — написал министр. В Объединенных Арабских Эмиратах отметили, что решение о помиловании поможет странам сосредоточиться на развитии двусторонних отношений.