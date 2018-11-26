Су-30, допрос моряков, реакция Трампа. Все о развитии конфликта в Керченском проливе за день

Инцидент в Керченском проливе между российскими и украинскими судами набирает обороты. Появились новые обвинения, Украина успела ввести военное положение в некоторых областях страны, прошло заседание Совета безопасности ООН. Что произошло за последние сутки — в заметке.



Фото: Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

25 ноября ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые якобы нарушили государственную границу. Украинская сторона заявила об акте агрессии со стороны России.

26 ноября глава Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что «во время атаки на корабельную группу ВМС Украины РФ задействовала боевую авиацию и средства радиоэлектронной борьбы», передает «Зеркало недели» . По его словам, был использован истребитель Су-30, который выпустил по катерам две ракеты.

В Федеральной службе безопасности России настаивают на версии о провокации. Там отметили, что корабли ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив, были приведены в боевую готовность. В ведомстве допросили задержанных накануне моряков и утверждают: среди них есть сотрудники СБУ, которые подтверждают, что их действия носили провокационный характер.

Украинская сторона сообщала, что в результате конфликта в Керченском проливе пострадали 6 моряков. Представители Минздрава Крыма отмечали, что трое военных находятся в больнице, они получили легкие осколочные ранения, их состояние удовлетворительное. Украинские СМИ опубликовали список всех находившихся на трех кораблях моряков — всего 18 человек. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал их военнопленными, а президент Украины обратился к руководству РФ с требованием освободить моряков и корабли.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко провел через парламент законопроект о введении военного положения в некоторых областях страны. Он начнет действовать с 9 утра 28 ноября в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива. По словам президента, введение военного положения не значит объявление войны, а права и свободы граждан будут ограничены только в случае наземной агрессии.

Также определились в Раде и с президентскими выборами: они пройдут в срок — 31 марта 2019 года.

Депутаты призвали международное сообщество принять действенные меры в отношении России из-за сложившейся ситуации. «Мы приглашаем международные организации направить наблюдателей в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива и предлагаем морским государствам направить в регион военные корабли, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности со стороны России», — передает обращение депутатов 112.ua .

В Совете безопасности на экстренном заседании заблокировали повестку, предложенную РФ. Ситуацию обсудили, однако ни к чему не пришли. ЕС, НАТО и США осудили действия России и призвали вернуть украинские корабли и освободить моряков. Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что работает над решением проблемы с европейскими лидерами: «Нам не нравится, что происходит. Они не в восторге. Мы все работаем над этим вместе», передает РБК со ссылкой на Reuters.

С российской стороны выступил глава МИД Сергей Лавров. Он назвал инцидент в Азовском море провокацией и призвал «западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается получить политические очки перед президентскими выборами в Украине». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент «вторжением в территориальные воды РФ» и заявил, что российская сторона действовала в строгом соответствии с международным правом и внутренним законодательством. МИД России вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в России Руслану Нимчинскому.