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Су-30, допрос моряков, реакция Трампа. Все о развитии конфликта в Керченском проливе за день
27.11.2018 01:03 — Новости Мира | Tut.by
Инцидент в Керченском проливе между российскими и украинскими судами набирает обороты. Появились новые обвинения, Украина успела ввести военное положение в некоторых областях страны, прошло заседание Совета безопасности ООН. Что произошло за последние сутки — в заметке.
25 ноября ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые якобы нарушили государственную границу. Украинская сторона заявила об акте агрессии со стороны России.
26 ноября глава Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что «во время атаки на корабельную группу ВМС Украины РФ задействовала боевую авиацию и средства радиоэлектронной борьбы», передает
В Федеральной службе безопасности России настаивают на версии о провокации. Там отметили, что корабли ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив, были приведены в боевую готовность. В ведомстве
Украинская сторона сообщала, что в результате конфликта в Керченском проливе
Тем временем президент Украины Петр Порошенко провел через парламент законопроект о
Также определились в Раде и с президентскими выборами: они пройдут в срок — 31 марта 2019 года.
Депутаты призвали международное сообщество принять действенные меры в отношении России из-за сложившейся ситуации. «Мы приглашаем международные организации направить наблюдателей в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива и предлагаем морским государствам направить в регион военные корабли, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности со стороны России», — передает обращение депутатов
В Совете безопасности на экстренном заседании
С российской стороны выступил глава МИД Сергей Лавров. Он
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Появились новые обвинения, Украина успела ввести военное положение в некоторых областях страны, прошло заседание Совета безопасности ООН. Что произошло за...
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