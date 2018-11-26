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Киев обвинил спецслужбы России в давлении на задержанных на Азове украинских военнослужащих
27.11.2018 06:40 — Новости Мира | Tut.by
Задержанные в Керченском проливе украинские военнослужащие дают неправдивые показания под давлением. С таким заявлением выступил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко в эфире украинского телеканала ICTV.
«Уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами», — приводит слова Воронченко «Интерфакс Украина». Командующий уточнил, что речь идет о трех видеозаписях, которые показала ФСБ России.
На них, как утверждает Воронченко, задержанные «давали показания под физическим и психологическим влиянием». «Я этих матросов из „Никополя“ знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда», — утверждает командующий ВМС.
Он также опроверг утверждения ФСБ о том, что на борту украинских судов были сотрудники СБУ. «Они (российская сторона) могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле», — сказал Воронченко.
Параллельно с заявлениями Воронченко пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины опубликовал заявление на странице ведомства в Facebook. В нем сказано, что ВМС Украины с «пониманием относится к так называемым свидетельствам» украинских военнослужащих, поскольку «методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом».
«На видео — наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них», — сказано в заявлении.
В понедельник ФСБ обнародовала три видеозаписи, на которых показан
Все они рассказали, что слышали предупреждения с российской стороны о нарушении государственной границы при заходе в территориальные воды России. Лесовой признался, что осознавал провокационный характер действий группировки кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.
25 ноября три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море,
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«На видео - наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них», - сказано в заявлении.
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