ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киев обвинил спецслужбы России в давлении на задержанных на Азове украинских военнослужащих

27.11.2018 06:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Задержанные в Керченском проливе украинские военнослужащие дают неправдивые показания под давлением. С таким заявлением выступил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко в эфире украинского телеканала ICTV.

«Уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами», — приводит слова Воронченко «Интерфакс Украина». Командующий уточнил, что речь идет о трех видеозаписях, которые показала ФСБ России.

На них, как утверждает Воронченко, задержанные «давали показания под физическим и психологическим влиянием». «Я этих матросов из „Никополя“ знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда», — утверждает командующий ВМС.

Он также опроверг утверждения ФСБ о том, что на борту украинских судов были сотрудники СБУ. «Они (российская сторона) могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле», — сказал Воронченко.

Параллельно с заявлениями Воронченко пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины опубликовал заявление на странице ведомства в Facebook. В нем сказано, что ВМС Украины с «пониманием относится к так называемым свидетельствам» украинских военнослужащих, поскольку «методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом».

«На видео — наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них», — сказано в заявлении.

В понедельник ФСБ обнародовала три видеозаписи, на которых показан опрос задержанных украинских граждан, которые были на украинских судах во время инцидента в Керченском проливе. На одном из видео был Андрей Драч, который по данным ФСБ, является старшим лейтенантом, оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ. На втором видео — комендор-сигнальщик, матрос Сергей Цыбизов. На третьем — капитан третьего ранга Владимир Лесовой, командир​ дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728).

Все они рассказали, что слышали предупреждения с российской стороны о нарушении государственной границы при заходе в территориальные воды России. Лесовой признался, что осознавал провокационный характер действий группировки кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море, были задержаны в Керченском проливе. Поводом послужило то, что суда якобы без предупреждения зашли в территориальные воды России. Пограничники применили оружие, несколько украинских моряков получили ранения. Москва утверждает, что с украинской стороны была провокация, Киев заявляет об агрессии со стороны России.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На видео - наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них», - сказано в заявлении.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Британский парламент назвал дату голосования по "Брекзиту"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика