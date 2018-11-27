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Белый дом анонсировал двусторонние переговоры Трампа и Путина

28.11.2018 00:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.


Фото: Reuters

Она сообщила, что двусторонние встречи запланированы также с президентом Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии и рабочий ужин с председателем КНР Си Цзиньпином. Reuters отмечает, что это будет первая встреча американского и китайского лидеров после начала торговой войны США и Китая.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон позже сообщил, что американский президент проведет встречи с президентом Турции, президентом Южной Кореи и премьером Индии.​

Темами встречи с Владимиром Путиным станут вопросы безопасности, контроля над вооружениями, ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, добавил Болтон.

«Это будет продолжение их [Трампа и Путина] дискуссий в Хельсинки», — пояснил советник президента США. Болтон при этом отказался отвечать на вопрос журналистов, намерен ли Трамп на встрече с Путиным комментировать инцидент в Керченском проливе.

По словам советника, Вашингтон придерживается заявления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. В понедельник во время встречи в Совете безопасности ООН Хейли заявила об обеспокоенности Америки этим конфликтом России и Украины, назвав ситуацию «опасной эскалацией и нарушением международного права».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что план двусторонних встреч Владимира Путина на G20 в Аргентине в целом готов. А глава МИД России Сергей Лавров призвал не ждать от этой встречи сенсаций. Саммит пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

 
 
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Советник президента США Джон Болтон среди тем встречи назвал ситуацию в Украине, но отказался отвечать на вопрос, будет ли Трамп комментировать инцидент в...
 
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