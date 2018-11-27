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Трамп пригрозил отказаться от встречи с Путиным на саммите G20 из-за инцидента в Азовском море

28.11.2018 06:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Дональд Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президент Соединенных Штатов объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.


Фото: Reuters

«Мне не нравится эта агрессия», заявил Трамп в интервью газете The Washington Post, опубликованном во вторник, 27 ноября. Он добавил, что ожидает отчет об инциденте от своего советника по национальной безопасности, после чего примет решение.

В июле 2018 года Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в Хельсинки. Стороны обсудили предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, ситуацию в Сирии и на востоке Украины, отношения с Китаем, торговые конфликты, а также ядерные арсеналы обеих государств. Ранее Путин и Трамп встречались дважды — на саммите G20 в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что у Трампа запланированы двусторонние переговоры с Путиным.

ВМС Украины заявили о захвате Россией трех кораблей

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как «пересекли государственную границу РФ» и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря» России.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция.

 
 
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Он добавил, что ожидает отчет об инциденте от своего советника по национальной безопасности, после чего примет решение.
 
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