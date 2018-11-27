Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды

Для легализации похищенных средств хакеры применяют схему, предусматривающую законные выплаты по исполнительным листам. Банки вынуждены исполнять решения судов, даже если знают о происхождении денег на счете.



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Еще об одной схеме вывода средств с помощью исполнительных листов рассказали собеседники газеты «Коммерсант». На этот раз судебными решениями для отмывания средств научились пользоваться хакеры, причем исполнительные листы они используют настоящие, получая полностью легальную схему.

Выглядит она следующим образом. Заранее регистрируется фирма-дроппер с номинальным директором, которая некоторое время находится в «спящем» состоянии. С ней заключает договор ведущая реальную деятельность юридическая компания, находящаяся с ней же в сговоре. Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист.

Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.

Узнав от клиента о хищении, банк-отправитель информирует банк-получатель, который замораживает поступившие на счет однодневки средства. Однако после этого банк получает реальный исполнительный лист о задолженности фирмы-дроппера и обязан выполнить его требования, даже если знает о происхождении средств.

«Это новая эффективная схема, чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время», — рассказал изданию управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов. По его словам, нюансов в схеме много и способ противодействия пока только апробируется. Опрошенные газетой банкиры рассказали, что для противостояния мошенникам пострадавшей стороне нужно успеть наложить арест на средства на счету фирмы-дроппера, но это, как правило, не удается. «Деньги оперативно уходят по исполнительному листу», — пишет газета.

В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речы шла не об отмывания средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.

Собеседники РБК рассказали тогда, что в качестве жертв выбираются большие компании, счета которых открыты в крупных банках. Мошенники обращались с иском в региональный суд, в заявлениях фиугировала сумма, не превышающая 500 тыс. руб (7,5 тыс. долларов). По спорам ниже этой мировые судьяи по закону выносят решения в упрощенном порядке: единолично, без вызова сторон. Взыскатель приходит в банк с исполнительным листом, а чаще листами — каждый на сумму менее 500 тыс. руб., — которые банк обязан исполнить в течение одного дня, если нет сомнений в его подлинности. После чего средства уходят со счета юрлица мошеннику. ​