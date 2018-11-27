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Армию страны-члена НАТО впервые возглавила женщина
28.11.2018 07:24 — Новости Мира | Tut.by
Главой Генерального штаба Вооруженных сил Словении назначена генерал-майор Аленка Эрменц. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост, сообщает
Отмечается, что Аленка Эрменц состоит в ВС республики с 1991 года. В 2009 году она окончила Королевский колледж военных в Лондоне и получила степень магистра. В ноябре 2018 года ей присвоили звание генерал-майора.
Ранее Эрменц занимала должность заместителя начальника Генерального штаба. Бывший руководитель ВС Словении генерал-майор Алан Федер был освобожден от должности решением правительства страны. С соответствующим предложением выступил министр обороны Карл Эрьявц.
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Отмечается, что Аленка Эрменц состоит в ВС республики с 1991 года. В 2009 году она окончила Королевский колледж военных в Лондоне и получила степень магистра. В ноябре...
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