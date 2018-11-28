Власти Украины начали опись имущества в Киево-Печерской лавре

В Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили, что это первая опись святынь за 30-летнюю историю возрожденной лавры. Ранее в УПЦ МП выражали обеспокоенность о «захвате собственности церкви».



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О начале описи имущества в Киево-Печерской лавре, которое проводят сотрудники министерства культуры Украины, в среду сообщает украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на служителей лавры. Информацию подтверждают и «Вести Украина» со ссылкой на монахов.

По словам собеседников, на территорию Лавры около 18:00 пришли «некие должностные лица», которые заявили, что имеют соответствующее распоряжение от Минкульта на проведение описи. Позднее выяснилось, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника, который находится в управлении Минкульта Украины. Опись проводилась в Ближних или Антониевых пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников.

В сообщении на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) уточняется , что представители Минкульта Украины проводят проверку церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре, начиная с 1988 года — с момента открытия монастыря после возрождения.

УПЦ МЦ подчеркивает, что процедуру проверки наличия ценностей наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел обсудил с членами комиссии Минкульта. Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители, отмечается в сообщении. Данная проверка проводится впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.

На прошлой неделе УПЦ МП предупредила , что Минкульт создает комиссию для описи имущества украинской церкви. В УПЦ МП тогда выразили обеспокоенность, что это делается для «захвата собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников». В сообщении подчеркивалось, что глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) неоднократно публично заявлял о том, что претендует на главные святыни православного народа — Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. В среду кабинет министров Украины вернул сооружения Почаевской лавры в состав Кременецко-Почаевского заповедника.

События разворачиваются на фоне решения предоставить автокефалию Украинской церкви. Соответствующее решение Константинопольский патриархат принял 11 октября. В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем, а УПЦ МП отказалась присоединяться к автокефальной украинской церкви.