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Власти Украины начали опись имущества в Киево-Печерской лавре
29.11.2018 00:05 — Новости Мира | Tut.by
В Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили, что это первая опись святынь за 30-летнюю историю возрожденной лавры. Ранее в УПЦ МП выражали обеспокоенность о «захвате собственности церкви».
О начале описи имущества в Киево-Печерской лавре, которое проводят сотрудники министерства культуры Украины, в среду сообщает украинский портал
По словам собеседников, на территорию Лавры около 18:00 пришли «некие должностные лица», которые заявили, что имеют соответствующее распоряжение от Минкульта на проведение описи. Позднее выяснилось, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника, который находится в управлении Минкульта Украины. Опись проводилась в Ближних или Антониевых пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников.
В сообщении на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)
УПЦ МЦ подчеркивает, что процедуру проверки наличия ценностей наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел обсудил с членами комиссии Минкульта. Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители, отмечается в сообщении. Данная проверка проводится впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.
На прошлой неделе УПЦ МП
События разворачиваются на фоне решения предоставить автокефалию Украинской церкви. Соответствующее решение Константинопольский патриархат принял 11 октября. В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем, а УПЦ МП отказалась присоединяться к автокефальной украинской церкви.
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В Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили, что это первая опись святынь за 30-летнюю историю возрожденной лавры. Ранее в УПЦ МП выражали...
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