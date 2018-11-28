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Twitter заблокировал пародийный аккаунт Путина с миллионной аудиторией

29.11.2018 06:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Сеть микроблогов Twitter заблокировала аккаунт @putinRF_eng, пародирующий российского президента Владимира Путина.

«Мы приостановили действие @putinRF_eng за пародирование на основе достоверных данных, полученных от российских официальных лиц», — говорится в заявлении администрации Twitter, опубликованном в ночь на 29 ноября.

Пресс-секретарь Twitter Ян Планкетт подтвердил Reuters, что заблокированный аккаунт не связан с российским президентом.

Со ссылкой на архивные изображения учетной записи агентство отмечает, что она была создана в ноябре 2012 года, аудитория насчитывает около 1 млн подписчиков. На странице аккаунта размещались в основном официальные ссылки на публичные выступления Путина, добавляет агентство.

Путин неоднократно говорил, что у него нет аккаунтов ни в одной из социальных сетей. «Социальные сети — это, конечно, важные и современные средства коммуникации, но я их не использую, потому что времени просто нет», — говорил Путин в 2012 году. В 2017 году ситуация не изменилась. Тогда он признался, что
у него «тяжелый рабочий день», который заканчивается «так поздно», что «уже не до Instagram».

 
 
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«Мы приостановили действие @putinRF_eng за пародирование на основе достоверных данных, полученных от российских официальных лиц», - говорится в заявлении администрации...
 
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