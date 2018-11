Twitter заблокировал пародийный аккаунт Путина с миллионной аудиторией

Сеть микроблогов Twitter заблокировала аккаунт @putinRF_eng, пародирующий российского президента Владимира Путина.

«Мы приостановили действие @putinRF_eng за пародирование на основе достоверных данных, полученных от российских официальных лиц», — говорится в заявлении администрации Twitter, опубликованном в ночь на 29 ноября.