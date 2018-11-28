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Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море

29.11.2018 07:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянсана править военные корабли в Азовское море. Подобный шаг послужил бы поддержкой Украине в свете обострения конфликта Москвы и Киева после захвата Россией украинских судов в Керченском проливе, заявил Порошенко в интервью немецкой газете Bild.


Петр Порошенко, Фото: пресс-служба президента Украины

По словам главы украинского государства, президент России Владимир Путин «хочет аннексировать Азовское море». «Единственный язык, который он понимает, — это сплоченность западного мира», — подчеркнул Порошенко.

К числу «наиболее близких союзников» президент Украины отнес Германию. Он высоко оценил участие канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в переговорах в Минске в 2015 году. По словам Порошенко, тогда глава правительства Германии «спасла нашу страну». «Мы надеемся, что она вместе с остальными нашими союзниками еще раз в той же мере поддержит Украину», — добавил президент.

«Предотвратить военные действия со стороны РФ»

26 ноября посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Евросоюз и НАТО к непосредственному вмешательству в конфликт в Керченском проливе. По его мнению, это позволит «предотвратить военные действия со стороны России». На следующий день Совет НАТО призвал РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и свободу судоходства для кораблей Украины. В альянсе подчеркнули, что применению военной силы Россией против украинских судов и военно-морского флота оправданий нет.

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как «пересекли государственную границу РФ» и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря» России.

По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция и другие государства.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы украинского государства, президент России Владимир Путин «хочет аннексировать Азовское море». «Единственный язык, который он понимает, - это...
 
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