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Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море
29.11.2018 07:28 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянсана править военные корабли в Азовское море. Подобный шаг послужил бы поддержкой Украине в свете обострения конфликта Москвы и Киева после захвата Россией украинских судов в Керченском проливе, заявил Порошенко в интервью
По словам главы украинского государства, президент России Владимир Путин «хочет аннексировать Азовское море». «Единственный язык, который он понимает, — это сплоченность западного мира», — подчеркнул Порошенко.
К числу «наиболее близких союзников» президент Украины отнес Германию. Он высоко оценил участие канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в переговорах в Минске в 2015 году. По словам Порошенко, тогда глава правительства Германии «спасла нашу страну». «Мы надеемся, что она вместе с остальными нашими союзниками еще раз в той же мере поддержит Украину», — добавил президент.
«Предотвратить военные действия со стороны РФ»
26 ноября посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Евросоюз и НАТО к непосредственному вмешательству в конфликт в Керченском проливе. По его мнению, это позволит «предотвратить военные действия со стороны России». На следующий день Совет НАТО призвал РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и свободу судоходства для кораблей Украины. В альянсе подчеркнули, что применению военной силы Россией против украинских судов и военно-морского флота оправданий нет.
Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили
По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция и другие государства.
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По словам главы украинского государства, президент России Владимир Путин «хочет аннексировать Азовское море». «Единственный язык, который он понимает, - это...
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