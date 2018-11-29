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МИД: Украина в ближайшее время расторгнет около 40 соглашений с Россией

30.11.2018 05:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Украина в ближайшее время намерена расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы за последнее время „убили“ 48 международных соглашений [с РФ], но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения „убиваем“, не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — сказал украинский дипломат.

Он отметил, что Киев коренным образом пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с РФ. «Все, что существовало до войны (до 2014 года), оно по определению не имеет смысла», — подчеркнул Климкин.

Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. Действие части из них было остановлено в последние годы из-за вооруженного конфликта на Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ.

24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

«Ненужные дипломатические отношения»

Климкин также заявил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией, однако этому препятствует тот факт, что на территории РФ находятся очень много украинцев.

«Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федераций не нужны», — сказал он, добавив что поддерживает введение биометрического режима с Россией, однако в таком случае возникает вопрос о том, кто будет выдавать визы. «Я честно скажу, что с некоторыми странами я уже разговаривал, и я на самом деле знаю ответ <…> Ответ такой, что они могут служить на самом деле почтовыми ящиками в передаче некоторых документов и ничего больше», — подчеркнул он.

При этом украинский министр добавил, что в настоящее время в России находится почти 3,5 млн украинцев, наблюдается рост пересечения украинско-российской границы.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной установлены 14 февраля 1992 года. Инициатива их разрыва неоднократно поднималась со стороны ряда украинских политических сил.

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко в марте 2018 года заявила, что разрыв дипломатических отношений между странами в будущем возможен, но пока время для этого еще не пришло. Сам глава государства также не поддерживал инициативы об их разрыве.

 
 
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Климкин также заявил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией, однако этому препятствует тот факт, что на территории РФ находятся очень...
 
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