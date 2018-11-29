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Госдепартамент: США добиваются возвращения Россией моряков и кораблей ВМС Украины на родину
30.11.2018 00:17 — Новости Мира | Tut.by
Американский президент Дональд Трамп совершенно ясно заявил в Twitter, что США добиваются возвращения Россией моряков и кораблей ВМС Украины на родину. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.
«Сообщения президента в Twitter по этому вопросу совершенно ясны, мы добиваемся возвращения украинских моряков и кораблей [ВМС Украины]. Агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, недопустима. Был направлен решительный сигнал», — ответил Палладино на просьбу пояснить слова президента США.
Отвечая на вопрос, в чем была суть этого сигнала, дипломат ответил: «Изоляция». По его версии, союзники и партнеры США в Европе «выступили с решительными заявлениями и провели экстренные заседания» в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива. Палладино утверждал, что «существует единство в деле противодействия и решительного осуждения агрессии, свидетелями которой» было международное сообщество. «Мы будем продолжать продвигаться вперед по этому [вопросу] и занимать твердую позицию», — заключил представитель внешнеполитического ведомства.
Отмена встречи Трампа и Путина
Ранее Трамп в своем Twitter написал, что
Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердили, что Трамп рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита «двадцатки». Однако через несколько часов после этого Трамп по существу не исключил своего отказа от встречи из-за ситуации в Керченском проливе. Нынешнее совещание Группы двадцати пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
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По словам представителя Госдепа, союзники и партнеры США в Европе «выступили с решительными заявлениями и провели экстренные заседания» в связи с ситуацией...
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