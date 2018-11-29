Госдепартамент: США добиваются возвращения Россией моряков и кораблей ВМС Украины на родину

Американский президент Дональд Трамп совершенно ясно заявил в Twitter, что США добиваются возвращения Россией моряков и кораблей ВМС Украины на родину. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

«Сообщения президента в Twitter по этому вопросу совершенно ясны, мы добиваемся возвращения украинских моряков и кораблей [ВМС Украины]. Агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, недопустима. Был направлен решительный сигнал», — ответил Палладино на просьбу пояснить слова президента США.

Отвечая на вопрос, в чем была суть этого сигнала, дипломат ответил: «Изоляция». По его версии, союзники и партнеры США в Европе «выступили с решительными заявлениями и провели экстренные заседания» в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива. Палладино утверждал, что «существует единство в деле противодействия и решительного осуждения агрессии, свидетелями которой» было международное сообщество. «Мы будем продолжать продвигаться вперед по этому [вопросу] и занимать твердую позицию», — заключил представитель внешнеполитического ведомства.

Отмена встречи Трампа и Путина

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что принял решение отказаться от двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита «двадцатки» в Аргентине в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Этот шаг президента США по сути противоречил его собственным высказываниям, с которыми он выступил едва ли за час до публикации этой записи в Twitter. Президент США заявлял в беседе с журналистами, что двусторонняя встреча, скорее всего, состоится, что сейчас для нее «очень хорошее время». Он также утверждал, что примет окончательное решение только после получения окончательного доклада своих помощников по вопросам национальной безопасности и внешней политики относительно произошедшего в Керченском проливе.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердили, что Трамп рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита «двадцатки». Однако через несколько часов после этого Трамп по существу не исключил своего отказа от встречи из-за ситуации в Керченском проливе. Нынешнее совещание Группы двадцати пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые якобы нарушили государственную границу. Украинская сторона заявила об акте агрессии со стороны России.

По данным Украины, пострадали шесть моряков, российская сторона говорит о трех украинских военных, пострадавших во время конфликта, они в больнице.

Президент Украины обратился к руководству РФ с требованием освободить украинских моряков и корабли. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил , что инцидент в Азовском море — это провокация со стороны Украины. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил , что Петр Порошенко при нынешнем раскладе не имеет шансов победить на выборах президента Украины и даже выйти во второй тур, поэтому была применена провокация в Керченском проливе. Владимир Путин также назвал действия Украины провокацией , связанной с предстоящими президентскими выборами.

26 ноября Верховная рада поддержала введение в Украине военного положения. Инициатором таких мер стал президент страны Петр Порошенко.

28 ноября в Крыму арестовали всех моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе 26 ноября. На два месяца под арест попали 24 человека .

29 ноября Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море.