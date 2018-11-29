﻿ Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

30.11.2018 06:06 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Военно-воздушные силы Бельгии перехватили российские реактивные истребители над Балтийским морем. Об этом говорится в соответствующем сообщении на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

Инцидент, по информации военных, произошел 28 ноября. Для перехвата российских военных самолетов были подняты развернутые в Балтийском регионе бельгийские F-16. Там, как указывается в сообщении ведомства, они находятся «для защиты целостности воздушного пространства НАТО».

«F-16 перехватили российские реактивные истребители, которые следовали без предоставления полетного плана», — рассказали военные. «Миссия бельгийских ВВС — защитить вашу безопасность», — заключили представители ведомства. Модель и поколение российских военных самолетов, которые стали участниками инцидента, они не уточнили, однако опубликовали видео перехвата.

Новости дня
Новости в мире
 
МИД: Украина в ближайшее время расторгнет около 40 соглашений с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика