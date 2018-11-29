Правительство Венесуэлы впервые повысило зарплаты после августовской деноминации

Венесуэльские власти в первый раз после августовской деноминации повысили минимальные зарплаты в стране. Об этом решении объявил в четверг вечером в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.



Фото: Reuters

«С 1 декабря размер минимальной зарплаты и пенсий составит 4,5 тыс. суверенных боливаров (порядка $ 12 по курсу черного рынка — прим. ТАСС)», — сказал глава государства. До этого минимальная зарплата была равна 1,8 тыс. суверенных боливаров. Стоимость венесуэльской криптовалюты петро по решению Мадуро также была повышена — с 3,6 тыс. до 9 тыс. суверенных боливаров.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287% тыс., а в годовом исчислении рост цен превысил 833% тыс. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь миллиона процентов. Данные ЦБ Венесуэлы об уровне инфляции не публикуются уже несколько лет.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции ранее в этом месяце сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн. Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.