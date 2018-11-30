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Европарламент предложил рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией

01.12.2018 12:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией. Также предлагается перейти к точечному сотрудничеству "только по темам, которые представляют "взаимный интерес", признавая при этом, что "Россия останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем". Об этом говорится в опубликованном в пятницу проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией, голосование по которому состоится в марте 2019 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

"Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок", - говорится в документе. При этом в нем перечислены все известные на сегодняшний день обвинения в адрес России.

В том же документе Европарламент признает, что "Россия и ЕС останутся ключевыми партнерами в обозримом будущем, но проект "Северный поток - 2" повышает зависимость ЕС от российского газа и угрожает единому энергорынку ЕС".

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. В 2007 году были начаты переговоры о новом соглашении, поскольку уже тогда экономические отношения России и Евросоюза, по словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, "давно переросли этот документ". Переговоры по этому соглашению четыре раза приостанавливались по инициативе Евросоюза: в 2008 году в результате кризиса с запретом Россией поставок на свой рынок зараженного польского мяса, сразу после разблокирования в том же 2008 году - после операции России по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии, еще через полгода, после разморозки, они фактически застопорились до вступления России в ВТО, и последний раз они были приостановлены ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Таким образом действующее СПС работает уже 30 лет, и, несмотря на кризис, объем торговли России и ЕС после спада в 2014-2015 годах с 2016 года снова начал расти.

"Помощь гражданскому обществу" в РФ

Кроме того, Европарламент предложил Еврокомиссии рассмотреть наращивание финансовой поддержки активистам гражданского общества, независимым СМИ, журналистам, проводящим расследования, и неправительственным организациям в России.

"Европарламент призывает Еврокомиссию заложить более амбициозное финансирование гражданского общества в России через существующие внешнеполитические финансовые инструменты ЕС, - отмечается в документе. - Европарламент подчеркивает необходимость продолжения финансовой поддержки активистам гражданского общества, независимым СМИ, журналистам, проводящим расследования и неправительственным организациям". Этот призыв сделан в период интенсивной дискуссии в институтах ЕС и между странами сообщества о параметрах следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы, в котором доходная часть бюджета заметно сократится, в частности в результате выхода Великобритании.

Европарламент также призывает к всемерному расширению контактов между людьми, в частности через активное использование программы студенческих обменов ЕС "Эразмус мундус", подчеркивая, что ЕС может предложить России самые широкие возможности "по студенческой мобильности" среди прочих ее партнеров. Европарламентарии также призывают институты ЕС и страны сообщества "прилагать больше усилий для укрепления европейских структур, особенно в сфере кибербезопасности и СМИ", а также призывают к "более активному продвижению европейских ценностей на русском языке с использованием Восточной группы стратегических коммуникаций ЕС".

В проекте доклада отмечается, что страны ЕС должны "быть готовы к введению новых санкций, в том числе персональных ограничений [на въезд в ЕС] в ответ на российские действия". Кроме того, европарламентарии в очередной раз предлагают "принять европейскую версию акта Магнитского".

Все резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению институтами и странами ЕС.

 
 
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