Оживить ВТО и взяться за миграцию. О чем мировые лидеры договорились на саммите G20 в Аргентине

В Аргентине завершился второй рабочий день саммита G20. Главы государств и правительств стран «Большой двадцатки» согласовали совместное заявление по итогам встречи в Буэнос-Айресе. Как сообщается , разногласия по важным темам пришлось спрятать в тексте документа «за компромиссными формулами».



Фото: Reuters

Путин принял предложение Меркель по «кризису в Керченском проливе»

На саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в субботу, 1 декабря, Ангела Меркель и Владимир Путин договорились о том, чтобы начать «дискуссии четверки» (Франция, Украина, Германия, Россия) и попытаться урегулировать российско-украинский «кризис в Керченском проливе», сообщает RFI.

Сообщается, что российский президент ответил на предложение канцлера Германии, которая «выразила свою озабоченность» сложившейся ситуацией.

При этом Ангела Меркель на саммите обсудила с Дональдом Трампом инцидент в Керченском проливе.

Напомним, отношения Москвы и Киева осложнились после того, как 25 ноября погранслужба РФ атаковала и затем задержала в районе Керченского пролива три корабля военно-морского флота Украины.

Российские правоохранители также задержали 28 украинских моряков, которых в Киеве считают военнопленными, а в Москве — «нарушителями границы».

Трамп так и не согласился на переговоры с Путиным

В субботу должны были пройти переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом, однако президент США отказался от встречи. Причина — инцидент в Керченском проливе.

Владимир Путин по итогам G20 выразил сожаление, что ему и Дональду Трампу не удалось провести полноформатную встречу во время G20, а только «переговорить на ногах» — в неформальной обстановке за ужином.

О чем договорились на саммите

Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе. Об этом заявил в субботу президент Аргентины Маурисио Макри на закрытии встречи «двадцатки», передает ТАСС. «Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО, — сказал он. — Мы подтвердили обеспокоенность всех изменением климата»

Аргентинский лидер также отметил, что страны признают, что перед ними «много серьезных вызовов». Агентство DPA со ссылкой на собственные источники сообщило, что существующие разногласия по важным темам, таким как торговля, защита климата и миграция, «пришлось спрятать [в тексте заявления] за компромиссными формулами».

Так, в итоговой декларации завершившегося в субботу саммита «двадцатки» страны отметили, что система международной торговли и Всемирная торговая организация (ВТО) должны быть усовершенствованы.

Лидеры стран G20 также подтвердили готовность укреплять меры доверия и работать над интенсификацией экономического роста, чтобы преодолеть сохраняющиеся проблемы. В итоговой декларации участники также отметили важность совместных действий для устранения причин, вынуждающих людей бежать из своих стран. Лидеры приняли во внимание доклад по миграции и беженцам, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Мы рассмотрим, как продолжить диалог по этому вопросу под следующим председательством", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры стран призвали к противодействию использованию интернета в террористических целях. Группа двадцати также одобрила план действий по борьбе с коррупцией на предстоящие три года и взяла на себя обязательство вести практическое сотрудничество в этой сфере, в том числе в целях экстрадиции взяточников и возвращения украденных активов.

Страны заявили и о приверженности развитию чистой энергетики. «Признаем ключевую роль энергетики в формировании нашего общего будущего и призываем к преобразованиям в этой сфере, которые сочетали бы ее развитие и сокращение парниковых газов в интересах движения к более экологически безопасной и транспарентной системе, а также укреплению сотрудничества в энергетике», — говорится в документе.

В то же время, как отмечается в 21 пункте заявления, «США подтвердили намерение выйти из Парижского соглашения по климату», но также заявили о приверженности экономическому росту и энергетической безопасности.

Лидеры «двадцатки» указали на возможность создания новых рабочих мест и экономического роста благодаря инвестициям в инфраструктуру более чистых и устойчивых источников энергетики, включая возобновляемые.

Помимо этого, страны обозначили намерение продолжить борьбу с неравенством, поддерживать малый и средний бизнес, а также создавать условия для получения образования.

Не обошлось без задержаний

Все 14 человек, задержанные на марше антиглобалистов в центре Буэнос-Айреса, где в пятницу начался саммит G20, освобождены, передает ТАСС. Об этом сообщила в субботу министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

«Были задержаны 14 человек, все — граждане Аргентины. Насколько я знаю, к настоящему моменту все они были отпущены», — сказала она журналистам.

По словам Буллрич, у большинства задержанных были конфискованы предметы, которые могли быть использованы в ходе беспорядков. Серьезных инцидентов с момента начала саммита зарегистрировано не было, была предотвращена одна кибератака. «Первая часть нашей работы завершена успешна», — добавила министр.

Саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе (30 ноября — 1 декабря) завершит председательство Аргентины, следующей страной, принимающей G20, станет Япония. Планируется, что встреча состоится в Осаке 28−29 июня 2019 года.