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Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить «все его желания»

03.12.2018 00:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну «исполнение всех его желаний» после полной денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Трамп попросил президента Южной Кореи Мин Чжэ Ина передать свои слова Ким Чен Ыны.

Как отмечается, Трамп также заявил, что хорошо относится к лидеру КНДР.

Ранее Трамп заявил, что рано или поздно пригласит Ким Чен Ына в Вашингтон.

 
 
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Трамп заявил, что рано или поздно пригласит Ким Чен Ына в Вашингтон.
 
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