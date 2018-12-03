Чудачества мировых лидеров: лечение травками, мания величия и каннибализм

Главы государств порой удивляют публику чудачествами — от невинных до смертельно опасных для их оппонентов.



Президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото: Reuters

В понедельник президент Филиппин Родриго Дутерте, всячески поддерживающий в стране кампанию внесудебных расправ над подозреваемыми наркодилерами, заявил с серьёзным лицом, что при его экстремальных президентских нагрузках ему очень помогает косячок-другой, — особенно чтобы не засыпать на саммитах АСЕАН.

«Моя работа меня убивает, а на возраст плевать — я курю травку, чтобы не спать. Но это не для всех работает», — сказал филиппинский президент и тут же добавил: он, оказывается, пошутил (многие, даже среди союзников Дутерте, заметили, что марихуана в норме вызывает противоположную реакцию).

Дутерте также решил по случаю обсуждения саммитов АСЕАН посплетничать насчёт султана Брунея: дескать, Хассанал Болкиах постоянно засыпает на международных саммитах. О реакции султана на это высказывание ничего не известно.

Правда это или нет, но брунейский султан — не единственный из мировых лидеров, чья склонность засыпать на публике стала предметом кривотолков (вспомним российского премьера Дмитрия Медведева, которого наблюдатели замечали в таком состоянии неоднократно, а официальные лица не пытались это впечатление развеять).

Но Родриго Дутерте уже давно критикуют за наплевательское, если не прямо враждебное отношение к нормам демократического общества, и его новые скандальные замечания напомнили о подвигах деятелей, преуспевших в строительстве диктатуры больше него.

«Лекари от бога»

Бывший авторитарный лидер Гамбии Яйя Джаммер хвалился умением исцелять людей.

Кичившийся своей религиозностью президент пытался «лечить» людей с ВИЧ придуманным им самим отваром из трав. Сколько пациентов умерло после такого лечения, неизвестно.

Периодически Джамме заставлял «вылечившихся» выступить в эфире государственного телевидения и рассказать об успехе его «чудодейственного» метода.

В реальности, инфицированным удавалось выжить, если они могли каким-то способом добыть антиретровирусную терапию.

В «альтернативной медицине» пробовал себя и знаменитый гаитянский диктатор Франсуа Дювалье — он утверждал, что так хорошо владеет знахарством вудуизма, что может и лечить, и калечить людей на расстоянии — особенно 22-го числа каждого месяца, когда «духи вуду» на его стороне.

По словам Дювалье, он наслал проклятие вуду на американского президента Джона Кеннеди, приписывая убийство последнего 22 ноября 1963 года своей магической силе.

У лидера Гаити была личная охрана под названием «тонтон-макуты», что на местном креольском наречии обозначает злонамеренных призраков.

Сообщалось также, что по его приказу в стране были убиты все черные собаки — будто бы они приносят несчастье.

(Не последний) король Шотландии

Закономерность в чудачествах прослеживается таким образом — чем менее ограничен во власти лидер, тем больше эксцентричных поступков на его счету.

Жёстко преследовавший оппонентов лидер Уганды Иди Амин получал удовольствие от награждения себя вымышленными титулами, среди которых «Завоеватель Британской империи» и самый известный — «Король Шотландии».

Он также быстро продвигался по военной службе: произвел себя в фельдмаршалы и наградил (себя же) высокими военными наградами Британии и Франции — Крестом Виктории и Военным крестом.

Говорили, что Амин хранил головы казненных политических оппонентов в своем холодильнике.

Это, по счастью, не подтвердилось, однако его географический сосед и современник — президент и позднее император Центральноафриканской Империи Жан-Бедель Бокасса — после свержения, изгнания и возвращения на родину вынужден был оправдываться от обвинений в каннибализме.

На суде бывший самопровозглашённый монарх Бокасса I утверждал, что хранил тела казнённых в морозильнике «на удачу». Интересно, что после этого обвинение было снято.

Из постсоветских лидеров как никто отличился покойный президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, который назвал в свою честь месяц январь, метеорит, город и парк развлечений.

Его книга обо всём «Рухнама» была обязательна к прочтению в школах и университетах. Более того, прежде чем получить водительские права, граждане страны были обязаны сдавать экзамен на знание книги.

Преемник Ниязова Гурбангулы Бердымухамедов тоже по-своему эксцентричен — он то учреждает ежегодный конкурс красоты среди коней, то поёт , то поднимает тяжести.