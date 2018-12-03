Конфликт в Керченском проливе: Украина готовит иск в Международный суд ООН

Украина собирается подать иск в Международный суд ООН, требуя признать ответственность России за акт агресии в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко. «Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Документ этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства», — отметил он в интервью телеканалу ICTV.



Фото: Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

«Настоящие герои»

По словам Порошенко, «большинство взятых в плен моряков отказались признавать этот (российский — Ред.) суд» и «заняли твердую проукраинскую позицию». «Это настоящие герои, которые спасли страну от возможной агрессии. И они заслуживают всяческой поддержки украинского народа», — подчеркнул он. Для возвращения украинских моряков и признания российской агрессии необходимо «объединить усилия всего мира», заверил Порошенко.

Между тем Украина, согласно сделанному накануне заявлению президента, стягивает к границе с Россией дополнительные силы. Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий подписали указ о введении военного положения 28 ноября. Этот режим действует на протяжении 30 суток в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. По словам президента, военное положение является «превентивной мерой». Это время будет использовано, чтобы укрепить оборону страны и способность защитить ее граждан, подчеркнул глава государства.

ВМС Украины сообщили о захвате кораблей

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как «пересекли государственную границу РФ» и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря» России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

Россия в 2014 приняла решение о присоединении Крыма. Украина и большинство стран мира считают это «присоединение» незаконным.

Трамп отменил встречу с Путиным

С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили Евросоюз, а также США, Германия, Франция и другие государства. Из-за конфликта в Керченском проливе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая была запланирована в кулуарах саммита G20 в Аргентине.