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Конфликт в Керченском проливе: Украина готовит иск в Международный суд ООН
04.12.2018 07:25 — Новости Мира | Tut.by
Украина собирается подать иск в Международный суд ООН, требуя признать ответственность России за акт агресии в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко. «Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Документ этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства», — отметил он в интервью телеканалу ICTV.
«Настоящие герои»
По словам Порошенко, «большинство взятых в плен моряков отказались признавать этот (российский — Ред.) суд» и «заняли твердую проукраинскую позицию». «Это настоящие герои, которые спасли страну от возможной агрессии. И они заслуживают всяческой поддержки украинского народа», — подчеркнул он. Для возвращения украинских моряков и признания российской агрессии необходимо «объединить усилия всего мира», заверил Порошенко.
Между тем Украина, согласно сделанному накануне заявлению президента, стягивает к границе с Россией дополнительные силы. Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий подписали указ о введении военного положения 28 ноября. Этот режим действует на протяжении 30 суток в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. По словам президента, военное положение является «превентивной мерой». Это время будет использовано, чтобы укрепить оборону страны и способность защитить ее граждан, подчеркнул глава государства.
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Россия в 2014 приняла решение о присоединении Крыма. Украина и большинство стран мира считают это «присоединение» незаконным.
Трамп отменил встречу с Путиным
С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили Евросоюз, а также США, Германия, Франция и другие государства. Из-за конфликта в Керченском проливе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая была запланирована в кулуарах саммита G20 в Аргентине.
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Петр Порошенко заявил, что Россия должна ответить за агрессию в Керченском проливе в суде ООН. Чтобы вернуть моряков, необходимо "объединить усилия всего мира".
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