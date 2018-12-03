|
Порошенко назвал условие переноса президентских выборов
04.12.2018 18:38 — Новости Мира | Tut.by
Дата президентских выборов на Украине может быть перенесена только в случае вооруженной внешней агрессии. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече со студентами и преподавателями Прикарпатского национального университета. Видеозапись мероприятия опубликовал телеканал «112 Украина».
Порошенко заверил, что выборы пройдут в намеченную дату — 31 марта 2019 года. «Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», — сказал президент.
Дату президентских выборов Верховная рада Украины утвердила 28 ноября. Закрепить дату 31 марта предлагал сам Порошенко.
Указ Порошенко о введении военного положения стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в стране. Так, отмену выборов под предлогом защиты Украины допустил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Российский премьер-министр
25 ноября погранслужба ФСБ России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ Порошенко о введении военного положения стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)