Министр обороны Аргентины связал гибель подлодки San Juan, которую искали год, с качеством ремонта

Гибель подводной лодки ВМС Аргентины San Juan отчасти является следствием капитального ремонта корабля, сделанного в 2007—2014 годах. Такую оценку озвучил во вторник министр обороны республики Оскар Агуад во время выступления перед парламентской комиссией, которое транслировалось на канале Сената в YouTube .

Глава ведомства сказал, что считает возможным рассказать о вероятных причинах гибели подводной лодки только на закрытом заседании. «Во многом они связаны с капитальным ремонтом субмарины», — сказал министр.

Присутствовавшая на заседании депутат и экс-министр обороны Аргентины Нильда Гарре отвергла обвинения Агуада. «Они пытаются связать гибель субмарины с работами, которые было решено провести на наших верфях. Это никак не связано с качеством капитального ремонта», — сказала Гарре, возглавлявшая ведомство в 2010—2013 годах.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan , на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. 30 ноября того же года ВМС объявили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины были продолжены.