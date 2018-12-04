|
Министр обороны Аргентины связал гибель подлодки San Juan, которую искали год, с качеством ремонта
05.12.2018 07:40 — Новости Мира | Tut.by
Гибель подводной лодки ВМС Аргентины San Juan отчасти является следствием капитального ремонта корабля, сделанного в 2007—2014 годах. Такую оценку озвучил во вторник министр обороны республики Оскар Агуад во время выступления перед парламентской комиссией, которое транслировалось на канале Сената в
Глава ведомства сказал, что считает возможным рассказать о вероятных причинах гибели подводной лодки только на закрытом заседании. «Во многом они связаны с капитальным ремонтом субмарины», — сказал министр.
Присутствовавшая на заседании депутат и экс-министр обороны Аргентины Нильда Гарре отвергла обвинения Агуада. «Они пытаются связать гибель субмарины с работами, которые было решено провести на наших верфях. Это никак не связано с качеством капитального ремонта», — сказала Гарре, возглавлявшая ведомство в 2010—2013 годах.
Дизель-электрическая подводная лодка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оскар Агуад также сообщил, что считает возможным рассказать о вероятных причинах гибели подводной лодки только на закрытом заседании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)