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В Канаде задержана финансовый директор и дочь основателя Huawei

06.12.2018 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
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По запросу США канадские правоохранители задержали в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Об этом в министерстве юстиции Канады сообщили в среду, 5 декабря.

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei и одна из вице-председателей компании, подозревается в нарушении торговых санкций, введенных Вашингтоном против Ирана. Ей грозит экстрадиция в США. По словам представителя канадского Минюста, Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря, слушание о залоге назначено на 7 декабря.

В китайском телекоммуникационном гиганте Huawei Technologies, заявили, что ему было предоставлено очень мало информации об обвинениях в отношении Мэн Ваньчжоу, и компании ничего не известно о каких-либо нарушениях со стороны финансового директора.

Пекин выразил протест против задержания в Канаде китайской гражданки и призвал немедленно освободить ее. В заявлении китайского посольства в Оттаве утверждается, что Мэн Ваньчжоу «не нарушила никаких законов США или Канады».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что правительство США пыталось убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Западные спецслужбы подозревают, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая.

 
 
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Мэн Ваньчжоу подозревается в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ей грозит экстрадиция в США.
 
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