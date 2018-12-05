Налог на топливо во Франции не будет повышаться в течение всего 2019 года

Топливный налог не будет повышаться во Франции в течение всего следующего года. Об этом сообщил в среду министр экологического перехода Франсуа де Рюжи, выступая в прямом эфире телеканала BFM .



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Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о мерах, принимаемых правительством в ответ на требования «желтых жилетов». В частности, он сообщил, что на шесть месяцев будет отложено введение дополнительного налога на бензин и дизельное топливо, отменено повышение стоимости технического осмотра автомобилей, временно заморожены тарифы на электроэнергию и газ.

Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) в среду вечером одобрило пакет налоговых мер, предложенных правительством. Теперь свою позицию по этому вопросу должен высказать Сенат (верхняя палата парламента). С обращением к сенаторам в четверг выступит премьер-министр страны.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих против роста цен на автомобильное топливо. Ранее власти республики объявили о том, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 цента, а на дизельное топливо — на 6,5 центов. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов.

Эти планы вызвали резкую критику в обществе и привели к манифестациям, которые регулярно выливаются в массовые беспорядки. В минувшую субботу в центре Парижа прошли новые акции протеста, в ходе которых пострадали более 130 человек.