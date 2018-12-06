Литва собирается закрыть въезд в страну для россиян, связанных с инцидентом в Азовском море

Литва намерена применить индивидуальные санкции и запретить въезд в страну гражданам Российской Федерации, которые имели отношение к задержанию трех украинских военных судов в Керченском проливе. Об этом в четверг на своем сайте сообщил МИД балтийской республики.

«МИД обратился в департамент миграции с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц, непосредственно участвовавших в действиях против украинских военных кораблей, и ответственных за это лиц», — отметило внешнеполитическое ведомство.

МИД также сообщил, что Литва после инцидента в Азовском море «активно консультируется с другими членами международного сообщества по ответным мерам к России».

Согласно литовским СМИ, в санкционный список могут быть включены около двадцати человек.

Как ранее ТАСС пояснила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, список нежелательных в Литве лиц не является гласным документом, поэтому включенный в него человек может узнать о том, что его в Литву не впустят, при пересечении границы.