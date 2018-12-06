Госдеп предложил России два способа сохранить договор о ракетах

Точкой преткновения в вопросе сохранении договора РСМД остается российская крылатая ракета 9М729, заявили в Госдепе. Москва обязана или уничтожить ракеты этого типа, либо модифицировать их.



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Россия должна уничтожить свои крылатые ракеты ​9М729 или модифицировать их так, чтобы они соответствовали договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила ​ заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в ходе брифинга с журналистами. Это убедит Соединенные Штаты в том, что Москва выполняет положения договора.

«Либо вы избавитесь от самой системы, избавитесь от пусковой установки, либо модифицируйте систему так, чтобы она не нарушала условия дальности», — заявила Томпсон.

Крылатую ракету 9М729 (SSC-8) на Западе неоднократно называли нарушающей ДРСМД, хотя Москва утверждает, что она соответствует условиям договора. ДРСМД ограничивает производство, использование и хранение баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. По данным Вашингтона, Москва испытывала 9М729 на дальности, нарушающей запрещенные пределы дальности.

Ракета 9М729 является модификацией ракеты Р-500 (9М728), которая применяется ракетным комплексом «Искандер-М». Дальность Р-500, по данным, называвшимся Минобороны в 2007 году, составляет до 280 км. В 2017 году The New York Times писала, что Россия начала развертывание ракет этого типа в нарушение договора 1987 года.

О том, что существование подобной ракеты нарушает ДРСМД заявлял и генсек НАТО Йенс Столтенберг. «После многих лет опровержений Россия недавно признала существование новой ракетной системы под названием 9M729. Россия не дала никаких достоверных ответов на эту новую ракету. Все союзники согласны с тем, что наиболее вероятной оценкой было бы то, что Россия нарушает договор», — заявлял он в октябре.

В конце октября Россия передала Вашингтону все данные об испытаниях ракеты 9M729, чтобы убедить США в том, что она не нарушает условия договора.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил , что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор из-за разработанной крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса «Искандер».