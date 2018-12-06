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В Польше в аварии с автобусом пострадали более 30 человек

07.12.2018 07:28 — Новости Мира | БелТА  
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7 декабря, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. В Любушском воеводстве в Польше автобус с 50 пассажирами упал в придорожный ров, в результате чего один человек погиб, 37 получили ранения.

Автобус съехал с дороги, перевернулся на бок и упал в ров. Некоторые пассажиры оказались заблокированы внутри салона. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, пожарные и спасатели.

Причиной аварии могла стать гололедица.-0-

 
 
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7 декабря, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. В Любушском воеводстве в Польше автобус с 50 пассажирами упал в придорожный ров, в результате чего один человек погиб, 37 получили...
 
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