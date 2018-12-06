Спитакское землетрясение. 30 лет назад за 30 секунд стихия разрушила треть Армении

7 декабря 1988 года в Армении в 11.41 произошло землетрясение. Оно длилось всего 30 секунд, но стало самым разрушительным в истории региона.





В эпицентре землетрясения — городе Спитаке — сила подземных толчков достигала 10 баллов (по 12-балльной шкале). Этот город с населением в 20 тысяч человек был разрушен фактически до основания. Не осталось ни одного производственного, административного или жилого здания, которое не было бы повреждено. На 80% был разрушен второй по величине город Армении — Ленинакан (ныне Гюмри), частично разрушены Степанаван, Кировакан (теперь Ванадзор) и еще более 300 населенных пунктов.









По подсчетам специалистов, во время стихийного бедствия в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

В результате землетрясения, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, а 500 тысяч армян лишились крова. В общей сложности, землетрясение охватило около 40% территории Армении. В зоне бедствия оказались около миллиона человек.





Около 9 млн кв. метров жилья оказались уничтожены, пришли в аварийное состояние сотни школ, больниц и детских садов. Были выведены из строя 600 км автодорог, 10 км железнодорожных путей, 230 промышленных объектов — порядка 40% промышленной мощности республики. Прямой ущерб от землетрясения позднее был оценен в 10 млрд советских рублей по ценам 1988 года, а с учетом затрат на восстановление эта сумма должна быть удвоена.









Первыми на помощь пострадавшим пришли пограничники и армия. Переброска людей в основном шла по воздуху, поскольку дороги в зоне землетрясения оказались разрушены, а железнодорожная сеть в зоне бедствия была парализована. Ситуация осложнялась тем, что в районах пострадавших от землетрясения была разрушена практически вся инфраструктура, в том числе и больницы. Под завалами оказались не только простые жители, но и врачи и пожарные, которые могли бы их спасать. Были повреждены системы подачи электроэнергии и водоснабжения.









За несколько дней в республике было развернуто 50 тысяч палаток и 200 полевых кухонь. На расчистке завалов работали 72 тысяч солдат, гражданских служащих и добровольцев — без учета местного населения, и более трех тысяч единиц военной техники. По всему СССР активно шел сбор гуманитарной помощи.

Мир также откликнулся на трагедию — в Армению отправились врачи и спасатели из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США. В аэропортах Еревана и Ленинакана приземлялись самолеты с грузом медикаментов, донорской крови, медицинского оборудования, одежды и продовольствия из Италии, Японии, Китая и других стран. Гуманитарную помощь оказали 111 государств со всех континентов.





Постепенно спасательные работы сменились восстановительными. В Армению приехали 45 тысяч строителей из разных стран, которые за три года возвели 500 тысяч квадратных метров жилья. Однако после распада СССР программа восстановительных работ была приостановлена.

До сих пор многие семьи, лишившиеся крова в результате землетрясения, так и не получили нового жилья .