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В Украине рассказали, почему моряки не открыли ответный огонь по российским пограничникам
07.12.2018 17:54 — Новости Мира | Tut.by
Министр обороны Украины Степан Полторак назвал задержанных в Керченском проливе моряков героями и рассказал, почему они не стали открывать ответный огонь по захватившим их российским пограничникам.
«Они герои. Если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, все было бы по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию», —
Только благодаря выдержке украинских моряков удалось избежать широкомасштабной агрессии, уверен министр обороны.
Моряки украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были
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Только благодаря выдержке украинских моряков удалось избежать широкомасштабной агрессии, уверен министр обороны.
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