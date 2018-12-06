В Украине рассказали, почему моряки не открыли ответный огонь по российским пограничникам

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал задержанных в Керченском проливе моряков героями и рассказал, почему они не стали открывать ответный огонь по захватившим их российским пограничникам.



Степан Полторак. Фото: Reuters

«Они герои. Если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, все было бы по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию», — заявил Полторак в эфире телеканала «Прямой».

Только благодаря выдержке украинских моряков удалось избежать широкомасштабной агрессии, уверен министр обороны.

Министр также заявил , что в ситуации в Керченском проливе Украина не нарушила «ни одного пункта ни одного договора» и «не откажется от права проходить через Керченский пролив и права быть в Азовском море».

Моряки украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были

арестованы , сейчас они находятся в СИЗО Лефортово. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, украинские моряки останутся под стражей до окончания разбирательства.